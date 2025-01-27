南投燈會開幕日吸29萬人次　 「南投智遊行」推好康優惠

▲南投燈會開幕，「南投智遊行」推出好康優惠。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025南投燈會25日開幕，在療癒系IP「貓貓蟲咖波」、主燈「拾來富貴」，周湯豪等偶像歌手和無人機及煙火秀助攻下，縣政府統計全日達29萬人次參觀人潮；「南投智遊行」數位旅遊護照服務也搭配推出「看燈會 買好康」活動，只要加入其LINE官方帳號，並於多個人氣景點店家出示與燈會貓貓蟲咖波造型的合照，即可領取來店好禮乙份。

25日除為南投燈會開幕日，也為春節連假首日，加上氣候穩定，白天燈區、花海及高灘地的SUP體驗即吸引大批人潮湧入，傍晚則由日本群馬縣老神溫泉協會的大蛇祭活動為開幕預熱，燈區於晚間7點正式點燈，展開一系列精彩演出，縣長許淑華也在現場親自發放小提燈、與民眾互動。

縣府提醒，「南投智遊行」串連包括南投好好玩、南投旅遊網、南投好交遊等系統，燈會遊客只要用LINE搜尋、加入官方帳號，即可全面掌握南投個熱門景區的旅遊資訊；該服務也整合超過200家店的優惠訊息，邀請遊客逛完燈會後，到茶二指故事館、廖鄉長紅茶故事館、草屯久味大姐手工麻糬及九族文化村等人氣店家拿「好康」：只要與燈會貓貓蟲咖波造型合照，於上述店家出示，即享好禮。

此外，今年南投燈會的數位集章活動也使用南投智遊行帳號作為平台，讓遊客可到各鄉鎮旅遊集章、回燈會場域換好禮；更多詳細活動資訊，請上 南投燈會官方網站 、追蹤「樂旅南投」Facebook，或加入南投智遊行官方LINE。

燈會官網：https://rs-event.com.tw/2025NTL/

樂旅南投：https://www.facebook.com/nantouwelcome/

南投智遊行：https://reurl.cc/XZy1b7