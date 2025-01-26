南投燈會25日登場為期22天　交通管制措施公告

▲南投燈會25日開幕。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

2025南投燈會「拾光豐稔」已於25日登場，至2月16日為期22天(除夕休園)，將吸引大批觀賞人潮；南投縣政府為確保活動及春節期間交通順暢與安全，公告部分路段實施交通管制：

1、 展期期間順溪北路（祖師橋至情人橋）自10時起至22時止，禁止車輛進入及路邊停車；2、 展期期間順溪北路(祖師橋至中興路，含水防道路)、祖祠東路(東閔路至信義街，含祖師橋）自9時起至22時止，禁止路邊停車；3、 祖祠東路路段中央分隔島缺口展期期間禁止迴轉；4、環河道路平山坑大排便道，展期期間禁止路邊停車。

▲中興警分局公布南投燈會期間交通管制措施。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

5、春節重點期間(1月28日至2月2日)：12時至22時視車流狀況祖祠東路(東閔路至信義街)進行交通管制；6、 表演活動期間(表演時間依縣府實際公告日期為主)16時至22時(實際管制時間視現場狀況彈性調整)：環河道路開放南向北側單向路邊停車，表演活動場地周邊(往北、往南各300公尺)禁止停車。

中興警分局提醒，前往賞燈停車主要規劃路線建議如下：1、 北部民眾由國道3號中興交流道→右轉省府路→右轉東閔路→直行中興路→右轉小溪橋便道→右轉順溪北路A停車場或左轉順溪北路A停車場；2、 南部民眾由國道3號南投交流道→迴轉信義街→左轉祖祠路→右轉中興路→右轉小溪橋便道→右轉順溪北路→右轉A停車場或南投交流道下左轉福崗路一段→右轉華陽路→右轉平山坑大排便道→B停車場。

中興分局表示，將於南投燈會展期期間在南投縣會展中心周邊加強路口交通疏導，並視交通狀況滾動調整勤務，加派警力疏導車流；因晚間人潮眾多，特別呼籲用路者減速慢行，配合交通指揮人員指示，並請隨時收聽警廣電臺路況插播報導，行經周邊路段建議改道，避開南投市「中興路」、「東閔路」、「祖祠東路」附近等易壅塞路段，共同維護交通安全與順暢。