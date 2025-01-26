南投燈會10周年開幕　13米主燈、貓貓蟲咖波無人機秀、煙火迎賓

▲邁入第十周年的南投燈會璀璨開幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

邁入第十周年的2025南投燈會25日在南投縣會展中心點燈開幕，吸引大批民眾湧到搶先爭睹；縣長許淑華攜手人氣IP「貓貓蟲咖波」，與眾多貴賓共同點亮高達13公尺的主燈「拾來富貴」，宣示長達22天的南投燈會啟動；水舞廣場壓軸戲碼為無人機在天際呈現巨大版的貓貓蟲咖波，搭配高空煙火秀，閃亮南投夜空。

縣府指出，今年南投燈會精心規劃11個主題燈區，一開幕就吸引絡繹不絕的賞燈人潮，領取小提燈及貓貓蟲咖波聯名小紅包的隊伍更看不到盡頭；點燈開幕儀式在滿場熱情民眾高喊倒數聲中，一起點亮「拾來富貴」主燈，周遭並以迪士尼花車效果的舞台，呈現創新展演的效果。

南投燈會在特色燈區外的另一大亮點「水舞廣場」，也從晚間六點推出水舞劇院，由金鐘獎音樂製作人范揚景全新製作震撼配樂，掀起視聽饗宴的序章；新春特演節目接力登場，包括《超級星光大道》出身的林道遠、《聲林之王》出身的李芷婷，再由以《帥到分手》一曲走紅的周湯豪壓軸演唱，最後則是與貓貓蟲咖波聯名的無人機展演，只見天空中巨大化的咖波生動逗趣地造訪南投知名景點，百萬煙火秀也在黑夜中華麗施放，為開幕夜畫下完美句點。

許淑華指出，2025年是南投燈會的十周年，特別以「拾光豐稔」為主題：「拾光」代表對十年歷程的回顧與珍視，「豐稔」則象徵文化與觀光的豐碩成果，以及南投宜居城市的嶄新形象，11個主題燈區，包含共創藝術、科技互動、城市花燈及品牌燈區等，展期橫跨農曆新年、元宵節，直至2月16日閉幕，誠摯歡迎民眾共同參與。

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