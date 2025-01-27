誤信無執照庸醫！婦不洗腎「花74萬求良藥」　半年後惡化病逝

▲大馬一名腎衰竭婦女因誤信無執照醫生的話，放棄洗腎，最後病情惡化，不幸丟命。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名患有腎衰竭第四期的婦女，因聽信無營業執照、假冒「拿督斯里」（最高元首或州元首冊封的榮譽身份）的醫生的話，花費10萬令吉（約新台幣74.6萬元）接受長達6個月的「阿育吠陀療法」，病情卻持續惡化，最後在緊急入院2周後被宣告不治身亡。目前，警方已介入調查此案，並查封相關非法營業場所。

據《星洲日報》報導，受害者兒子B.巴卡透露，他的母親在2022年確診腎衰竭，原需定期洗腎控制病情。然而，母親受病情影響情緒低落，偶然在TikTok看到自稱為「拿督斯里」的醫生推薦阿育吠陀療法，於是便寄希望於相關療法，放棄西醫治療及洗腎。

經過半年的治療，婦女的病情每況愈下，最後被緊急送院搶救。不幸的是，這名婦女與死神搏鬥了2周後，仍不敵病魔去世。事後，B.巴卡發現這名冒牌醫生仍活躍於網路平台無牌行醫，氣得他向警方舉報，希望執法部門能依法處理，避免其他患者因誤信冒牌醫生而陷入與母親一樣的悲劇。

警方接獲投報後，調查發現嫌犯非法經營美容及健康中心，且場所未持有合法執照及衛生部認證，於是當局立即查封相關非法美容及健康中心。此外，警方也援引2017年勳銜相關罪行法令第3條文，調查嫌犯「拿督斯里」頭銜的真偽。