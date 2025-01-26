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垃圾堆詭異行李箱　打開驚見「無頭裸屍」！29歲寡婦慘遭斬首肢解

▲▼印尼年僅29歲的寡婦卡薩娜（Uswatun Khasanah）遭人勒死後，殘忍斬首分屍，並被裝入紅色行李廂內，棄屍垃圾堆。（圖／翻攝自Facebook）

▲印尼寡婦卡薩娜遭人勒死後，殘忍斬首分屍，並被裝入紅色行李廂內，棄屍垃圾堆。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

印尼東爪哇一名年輕寡婦慘遭殺害，遺體被砍下頭顱及雙腳後，裝進紅色行李箱隨意丟棄在草叢中，直到當地居民發現後，這起駭人命案才終於被揭露。目前，警方已將犯案的嫌疑男子逮捕歸案，並正全力尋找死者遺失的頭顱和雙腳。

綜合外媒報導，23日上午9時，居住在達達潘村（Dadapan）的居民尤索夫，在草叢的垃圾堆中發現一個可疑的紅色行李箱。尤索夫將行李箱打開後，赫然見到箱內竟藏著一具無頭無腳的裸體女屍，嚇得他立刻向村長通報。

警方在接獲村長報案後迅速趕赴現場。經初步調查，這名死者是年僅29歲的寡婦卡薩娜（Uswatun Khasanah），她生前擁有2名孩子。法醫驗屍結果顯示，這名女子是被人掐住脖子導致窒息而死。兇手事後還殘忍地將女子斬首分屍，裝入行李箱後，丟棄在草叢的垃圾堆裡。

警方隨後對案件展開調查，並在25日捕獲來自東爪哇Tulungangung的犯案男子。據悉，這名嫌犯落網時神情呆滯，還曾有許多不良紀錄。專家分析，有跡象顯示，這名嫌犯相當冷血，還可能患有精神疾病，「因為如果只是殺人，並不一定要分屍。犯人通常會分屍，不是為了毀滅證據，就是為了不讓警方找到自己。」

報導稱，受害的卡薩娜省錢是一名化妝品櫃姐。他的父親在得知愛女被殺害後痛心不已，表示自己雖然不知道女兒是否與人結怨，但還是呼籲警方為女兒討回公道，「兇手的行徑令人髮指，罪無可赦。」

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