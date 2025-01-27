新年未到先開賭！警方突擊豪宅「驚見非法賭場」　13人被捕認罪

▲馬來西亞一座豪宅被當成非法賭博中心，被警方突擊後捕獲13人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞警方最近接獲線報，某犯罪集團將丹絨道光（Tanjung Tokong）一棟三層樓豪宅當作非法賭博中心，每日至少可賺取10萬令吉（約新台幣74.6萬元）的報酬，於是在25日晚間上門突擊，捕獲多名學生、銀行從業員、會計師及法律顧問等13名賭客。目前，這13人皆已認罪，並繳納罰款。

綜合當地媒體報導，警方表示，犯罪集團以豪宅為據點，進行線上及博彩桌賭博活動，每日獲利高達10萬令吉。這座非法賭博中心採取介紹制度篩選賭客，男性入內需支付500令吉（約新台幣3732元），女性則免費，屋內提供酒精飲料及餐點，酒醉賭客可直接留宿。

1月25日晚上10時20分，警方展開突擊行動，在住宅外發現多輛豪車，並當場拘捕9名本地男性、3名女性，以及1名泰國籍女子，幾人的年齡都介於21歲至37歲。隨後，警方以1953年公開場所賭博法令第6（1）條文對13人提出告訴，目前幾人都已在推事庭俯首認罪並繳納罰款4000令吉（約新台幣3萬元），或以4個月監禁代替。

警方透露，由於賭博活動位於私人住宅區，深夜頻繁的非住戶進出引起鄰裡懷疑，進而促成了這項行動。初步調查顯示，相關集團透過多個國內外銀行戶頭進行金錢交易與轉帳。為防止行動洩露，警方未通知當地保全並全程保密展開突擊，有效瓦解該非法賭博中心。