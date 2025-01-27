陸女團SNH48前成員開賭場被逮　判刑10個月獲緩刑一年

記者魏有德／綜合報導

大陸女團SNH48前成員呂相宜於2024年4月退團，退團後兩個月，她竟在上海「另起爐灶」開起地下賭場，主營「德州撲克」。同年8月，呂相宜遭人檢舉，被當地公安機關逮捕，直至2025年1月出爐的判決文書顯示，呂相宜到案後如實供述其犯行，從輕處罰，認罪接受判處有期徒刑10個月，緩刑一年，處罰金一萬元人民幣（約4.52萬元新台幣）。

▲大陸女團SNH48前成員呂相宜在上海經營賭場遭逮，獲刑10個月，緩刑一年。（圖／翻攝微博，下同）

《中國裁判文書網》顯示，2024年6月起，呂某（呂相宜）租賃上海市長寧區鋪，以德州撲克的形式，通過微信拉人等方式招攬賭客進入進行賭博，並向賭客收取台費。2024年8月23日，呂某被公安機關抓獲。

據了解，呂相宜2003年生，遼寧大連人，現年22歲。她是在2022年8月27日加入女團SNH48，成為該團體第十七期成員，並在2023年2月25日參加SNH48 GROUP第九屆年度金曲大賞，一個月後成為SNH48 Team X的成員。僅僅一年的時間，呂相宜便退出SNH48。

大陸女團SNH48是複製日本超人氣女團AKB48，在上海打造的女子偶像團體，於2012年10月正式成立。SNH48最初成立時有26名成員，包含AKB48的「學姊」宮澤佐江和鈴木瑪莉亞也加入助陣，旗下有數個子團體，曾在2019年時擴張至15支分隊，共209人。

2019年SNH48 GROUP第五屆年度金曲大賞演唱會結束後，解散旗下5個子團，直至2020年，SNH48成員開始投入網路綜藝節目，開啟事業第二春，同時，戴萌、孔肖吟、莫寒、錢蓓婷、吳哲晗等12位SNH48一期生於該年正式畢業，進入演藝圈各自發展。