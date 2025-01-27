　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸女團SNH48前成員開賭場被逮　判刑10個月獲緩刑一年

記者魏有德／綜合報導

大陸女團SNH48前成員呂相宜於2024年4月退團，退團後兩個月，她竟在上海「另起爐灶」開起地下賭場，主營「德州撲克」。同年8月，呂相宜遭人檢舉，被當地公安機關逮捕，直至2025年1月出爐的判決文書顯示，呂相宜到案後如實供述其犯行，從輕處罰，認罪接受判處有期徒刑10個月，緩刑一年，處罰金一萬元人民幣（約4.52萬元新台幣）。

▲大陸女團SNH48前成員呂相宜在上海經營德州撲克賭場遭逮，獲刑10個月，緩刑一年。（圖／翻攝微博）

▲大陸女團SNH48前成員呂相宜在上海經營賭場遭逮，獲刑10個月，緩刑一年。（圖／翻攝微博，下同）

《中國裁判文書網》顯示，2024年6月起，呂某（呂相宜）租賃上海市長寧區鋪，以德州撲克的形式，通過微信拉人等方式招攬賭客進入進行賭博，並向賭客收取台費。2024年8月23日，呂某被公安機關抓獲。

▲大陸女團SNH48前成員呂相宜在上海經營德州撲克賭場遭逮，獲刑10個月，緩刑一年。（圖／翻攝微博）

據了解，呂相宜2003年生，遼寧大連人，現年22歲。她是在2022年8月27日加入女團SNH48，成為該團體第十七期成員，並在2023年2月25日參加SNH48 GROUP第九屆年度金曲大賞，一個月後成為SNH48 Team X的成員。僅僅一年的時間，呂相宜便退出SNH48。

▲大陸女團SNH48前成員呂相宜在上海經營德州撲克賭場遭逮，獲刑10個月，緩刑一年。（圖／翻攝微博）

大陸女團SNH48是複製日本超人氣女團AKB48，在上海打造的女子偶像團體，於2012年10月正式成立。SNH48最初成立時有26名成員，包含AKB48的「學姊」宮澤佐江和鈴木瑪莉亞也加入助陣，旗下有數個子團體，曾在2019年時擴張至15支分隊，共209人。

2019年SNH48 GROUP第五屆年度金曲大賞演唱會結束後，解散旗下5個子團，直至2020年，SNH48成員開始投入網路綜藝節目，開啟事業第二春，同時，戴萌、孔肖吟、莫寒、錢蓓婷、吳哲晗等12位SNH48一期生於該年正式畢業，進入演藝圈各自發展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
罷免藍委連署站湧人潮！　王鴻薇：國民黨以2026前哨戰規格迎
SNH48前正妹成員遭逮　判刑10個月緩刑一年
蛇年必看！　初一到初六超強開運秘笈曝
白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！」全場掌聲
快訊／關稅戰喊卡！哥倫比亞急轉彎：同意川普所有條件

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸1月PMI為49.1%　摔回緊縮區間

陸女團SNH48前成員開賭場被逮　判刑10個月獲緩刑一年

大推DeepSeek　「黑悟空」製作人：國運級別的科技成果

陸春運返家暴雪天氣阻路　有民眾2小時車程開24小時才回家

TikTok母公司進軍醫療　北京中關村建800張病床三級綜合醫院

陸失業青年「早兩月返鄉」過年　拒為績效評分無限內捲

要美「嚴守紅線」　謝鋒：台灣問題最可能顛覆中美關係

陸春節「寵托師」爆紅！上門餵貓賺6.8萬　萌寵年夜飯訂單漲480％

陸11歲女孩擺攤寫春聯　自賺下學期零用錢最高日進帳3100元

演活《廬山戀》男女主角人生　相戀結婚、一起放映電影32年

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

父失聯11天尋獲遺體！林葉亭趕赴現場認屍　崩潰與家人互擁爆哭

林葉亭父親失蹤11天尋獲　爸爸終於可以回家了

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

3問題給 #ChatGPT 獲4個數字！26歲男刮中100萬 #刮刮樂

楊梅休息站自撞起火釀2亡　目擊者：想救大人也來不及

3問題給ChatGPT獲4個數字　26歲男刮中100萬！女友以為唬爛

楊梅休息站電動車自撞釀悲劇　撞擊瞬間曝光！後車駕駛嚇壞

楊梅休息站電動車自撞起火！　板模工衝超商拿剪刀勇救4童

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

陸1月PMI為49.1%　摔回緊縮區間

陸女團SNH48前成員開賭場被逮　判刑10個月獲緩刑一年

大推DeepSeek　「黑悟空」製作人：國運級別的科技成果

陸春運返家暴雪天氣阻路　有民眾2小時車程開24小時才回家

TikTok母公司進軍醫療　北京中關村建800張病床三級綜合醫院

陸失業青年「早兩月返鄉」過年　拒為績效評分無限內捲

要美「嚴守紅線」　謝鋒：台灣問題最可能顛覆中美關係

陸春節「寵托師」爆紅！上門餵貓賺6.8萬　萌寵年夜飯訂單漲480％

陸11歲女孩擺攤寫春聯　自賺下學期零用錢最高日進帳3100元

演活《廬山戀》男女主角人生　相戀結婚、一起放映電影32年

重案回顧／宥勝涉性騷想脫罪！狂發作文騷擾被害女　情勒話術曝

陸1月PMI為49.1%　摔回緊縮區間

強勢掃蕩黑幫！宜蘭150警地毯式臨檢　警局長劉炯炫：幫派犯罪0容忍

高雄兒童美術館推出全《美術館的一百種想像》　跨世代的探險之旅

讓你快發財！高雄泡麵土地公廟爆紅　搶搭蛇年推幸運物「發財筷」

小年夜國道3起車禍回堵　下午還有6處易塞路段

北韓高中生澡堂大開「性愛群交趴」！　3男3女極樂多人運動

凶煞纏身！4生肖青蛇年恐爆「血光之災」　外出小心車禍

罷免藍委連署站湧人潮！　王鴻薇：國民黨以2026前哨戰規格迎戰

海拔僅188公尺！吃蜜台灣黑熊受困陷阱　脫水+貧血體弱後送照養

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

大陸熱門新聞

30元買12元蔬菜找多少錢？　數學題難倒小學生：不是18元

影／Kiss2萬次！中國影史「首部」吻戲

點開「微信紅包」收4520元　20年老員工遭開除

演活《廬山戀》男女主角人生

陸11歲女孩擺攤寫春聯 自賺下學期零用錢最高日進帳3100元

陸失業青年「早兩月返鄉」返鄉過年

她開燈幫小雞取暖　「聞到焦味」已變烤雞

錢鋪滿桌！年終豪發4.5億　加碼開放員工現場數鈔

謝鋒：台灣問題最可能顛覆中美關係

陸春節「寵托師」爆紅！上門餵貓賺6.8萬 萌寵年夜飯訂單漲480％

上市不到一年　小米「因安全隱患」召回3萬輛SU7電動車

獨／遭註銷台灣身分後發聲　李東憲：我不過是認祖歸宗

陸無人運輸機滿載「試跑」成功 「艙門」設計可直接空投作業

陸春運返家暴雪天氣阻路 有民眾2小時車程開24小時才回家

更多熱門

相關新聞

宥勝速解內衣揉胸女助理！二審認罪獲緩刑

宥勝速解內衣揉胸女助理！二審認罪獲緩刑

2023年「#MeToo」浪潮席捲台灣演藝圈，包括黃子佼、宥勝、NONO、炎亞綸等多名男星遭指控性騷擾或性侵，引發大眾震驚。其中，宥勝被指控2016年間對女助理舔耳揉胸，開庭前宥勝夫妻一度私下騷擾受害者想和解，一審被判有期徒刑8月；二審宥勝一改先前態度，當庭認罪，請求輕判，高等法院駁回上訴，仍判刑8月緩刑5年，須支付公庫200萬元。

抓頭逼女碩士吞吐！醫大名教授下場曝

抓頭逼女碩士吞吐！醫大名教授下場曝

2醉男被警噴辣椒水壓制　送醫又恐嚇護理師

2醉男被警噴辣椒水壓制　送醫又恐嚇護理師

台南淫父逼小五女兒幫打手槍！竟辯「偉大的克制」

台南淫父逼小五女兒幫打手槍！竟辯「偉大的克制」

嘴饞想吃牡蠣　台南移工揪同事偷挖12顆被抓包

嘴饞想吃牡蠣　台南移工揪同事偷挖12顆被抓包

關鍵字：

SNH48呂相宜地下賭場判刑退團

讀者迴響

熱門新聞

硬拔「特斯拉充電槍」嗆女駕駛　火爆男下場出爐

林葉亭爸高學歷身世！「突愛吃1食物」罹失智症

極品老公超愛家「豪玩2女砲友」！妻見對象崩潰

高鐵上暢聊太吵！阿嬤道歉「脫口1句」超狂

獨／國道4死車禍夫妻超級認真！合照曝

楊梅休息站4死4傷事故車款是這台

彰化國道1號4車追撞　1死6傷

明天就是小年夜！「3習俗、5禁忌」一次看

王偉忠女兒嫁美國4大豪門

篠崎泫遭爆「換了新男友」綠Toyz！新片惹議

刮刮樂買「這號碼」都中大獎　網實喜嗨：真的

林葉亭爸爸死因曝光！　凌晨澄清2事

小年夜前奪命山難！小雪山大崩壁「男墜崖亡」

快訊／02:06台南東山區規模4.5「極淺層地震」　最大震度4級

電商夫妻才還完債站穩第一步　國道慘遇4死悲劇

更多

最夯影音

更多

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

父失聯11天尋獲遺體！林葉亭趕赴現場認屍　崩潰與家人互擁爆哭

林葉亭父親失蹤11天尋獲　爸爸終於可以回家了

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

3問題給 #ChatGPT 獲4個數字！26歲男刮中100萬 #刮刮樂

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面