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指導論文竟抓頭逼女碩士吞吐　醫大名教授下場曝

▲桃園市曾姓男子去年得知女子諸事不順，竟佯稱其被鬼纏身，體內疑有穢物等，願幫其作法驅除，竟邀其上摩鐵命其遮住眼睛不能出聲，遂指侵與性侵得逞，事後女子報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲許姓大學教授假藉了解研究專案進度為由，要女研究生進辦公室，要求協助口交。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台北報導

北部某醫學大學許姓教授趁指導女研究生的機會，多次在辦公室猥褻她，甚至直接脫褲子坐辦公椅上，要女研究生幫忙口交，讓女研究生情緒崩潰，不再到校。全案經台北地院審理，法官審酌許男和女研究生達成調解，依許男犯5個對於因教育關係受自己監督之人利用權勢猥褻罪、1個性騷擾罪，合併處1年徒刑，可易科罰金。另犯對於因教育關係受自己監督之人利用權勢性交罪，處9月徒刑。皆緩刑4年

據了解，受害女研究生個性內向乖巧，為了能在特定學術領域有所成就，找了許男等2名教授指導，許男時常追蹤女研究生的研究進度，2人因此常有獨處機會，過程中，許男也會看似不經意的輕擁女研究生。

女研究生原本把這些舉動都當成是教授的鼓勵，沒想到從2023年2月到5月間，許男開始趁女研究生單獨來辦公室時，隔著衣服或直接把手伸進女研究生的內衣中揉胸，女研究生害怕不能畢業，害怕反抗許男後，連未來工作出路都會遭影響，只能順從屈就，慘遭許男猥褻5次。

然而許男越來越過分，在同年6月10日下午將女研究生單獨叫來辦公室，一等她進門，就將辦公室反鎖，並上前環抱、親吻女研究生，再自行脫掉褲子坐在辦公椅上，示意要女研究生幫他口交，女研究生忍住照做後，過程中不斷乾嘔，還遭許男抱起來舌吻，並拉開內衣吸吮胸部，並再度用雙手抓著她的頭命令她繼續服務。另在同月15日下午，許男又藉故把女研究生叫進辦公室，摟抱並撫摸她的後背和腰部得逞。

事發後，2人外表都裝得沒事，女研究生心理卻承受極大壓力，最後索性不再到校，並私下傳訊給許男，表明自己對那天在辦公室的事情「沒辦法釋懷」、「感覺很崩潰」，許男則未否認，僅稍加安慰女研究生的情緒。

直到10月間，許男因為公務出差，女研究生確定不會遇到許男，才回到學校，找另名指導老師訴苦，校方獲報後召開性平會進行調查認定事實成立，且涉及妨害性自主的刑事責任。檢察官調查後認為，許男利用指導研究的權勢地位，讓女研究生礙於課業而屈從就範，因此依利用權勢性交等罪起訴許男。

法官審理，判定許男犯行數時，審酌許男犯後和女研究生達成調解，向她道歉並履行調解內容完畢，態度尚可，女研究生也表示願意原諒許男等情，依許男犯5個對於因教育關係受自己監督之人利用權勢猥褻罪、1個性騷擾罪，合併處1年徒刑，可易科罰金。另犯對於因教育關係受自己監督之人利用權勢性交罪，處9月徒刑。皆緩刑4年。可上訴。

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