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社會 社會焦點 保障人權

「娶老婆是來賺錢不是享受的」！花蓮男慘了...2孩怒求免扶養

▲▼ 養老院,照護之家,老人,輪椅。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子年輕時對家庭、女子不聞不問。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

花蓮一名患有中度身心障礙的男子，因無謀生能力，每月僅靠身障補助及國民年金維生，難以負擔日常開銷與醫療費用。他向法院請求與前妻所生的兩名子女，每月支付各4000元扶養費，直至他過世。然而法院審理後，認為其請求無理，判決駁回，並免除子女的扶養義務。

審理過程中，兩名子女指出，父親過去曾對母子三人施以肢體及言語暴力，離婚後更未曾聯繫，也未履行扶養義務。特別是其中一名子女剛出獄，名下財產僅有一輛汽車，並領有低收入戶證明，還需撫養三名未成年子女，無力負擔父親的扶養費。

男子前妻出庭作證，表示婚姻期間，她不僅需負擔家計，還因長期從事粗工導致多次流產。她指控男子曾說：「娶老婆是來賺錢，不是來享受的。」即使懷孕她仍需工作，且家中開銷全由她支付，男子不曾支付房租及水電費。

前妻透露，生下長子後，男子長年在外，極少回家，即便回來，也僅給微薄的生活費，甚至對她施加暴力，曾拿碗割傷她，甚至試圖用鋸子傷害她。離婚後男子雖偶有探視孩子，但從未提供扶養費，還對孩子施以精神虐待，甚至曾拿刀砍傷其中一名子女，導致其右手肘及雙腿留下明顯疤痕。

法官審酌後認為，男子身為父親，卻長期疏於照顧子女，亦未提供經濟支持，導致子女自幼全仰賴母親撫養。離婚後，他仍未履行扶養責任，反而對子女施加心理與身體上的不法侵害，甚至造成嚴重心理陰影。最終法院認定男子未盡扶養義務，反而對子女造成重大傷害，依法判決駁回其請求，並免除兩名子女的扶養義務。

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