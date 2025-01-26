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深圳地鐵站多處貼「白頭春聯」　觸霉頭？年輕人不解...背後藏洋蔥

▲深圳多處地鐵站內貼上「白頭春聯」。（圖／翻攝第一現場）

▲深圳多處地鐵站內貼上「白頭春聯」。（圖／翻攝第一現場，下同）

記者魏有德／綜合報導

農曆春節前，大陸各地紛紛換上充滿喜慶的大紅春聯、燈籠，喜氣洋洋的準備迎接新年。然而，有民眾發現，深圳地鐵站內的部分春聯頂部卻是在喜慶時讓人覺得「觸霉頭」的一條白線，覺得十分疑惑。原來，這是在廣東地區流傳的「白頭春聯」，為紀年抗日戰爭爆發，粵軍用鮮血在淞滬戰役打響國軍抗日的名號，讓後人永遠銘記。

▲深圳多處地鐵站內貼上「白頭春聯」。（圖／翻攝第一現場）

《金羊網》報導，兩廣地區，白頭聯的來歷與抗日戰爭緊密相關。據說，這一習俗起源於1932年的一二八淞滬會戰。當時，粵軍十九路軍英勇抵抗日本侵略，無數廣東子弟兵犧牲在戰場上。春節將至，廣東人民便在春聯上留下一寸白綾，以此緬懷先烈，銘記歷史。

據了解，「白頭春聯」的最早習俗可以追溯到明朝。在福建莆田和泉州一帶，當時的倭國海盜，也就是日本海盜肆虐，還曾攻陷「興化府」燒殺擄掠，直至朝廷派出「戚家軍」戚繼光，成功打退海盜，當地民眾不再遭受襲擾，因而在春聯上方留下1至2吋的「綠額」，藉此哀悼紀念，後來在「文革」時期才換成「白額」。

然而，此項習俗也在抗日戰爭時，被兩廣地區的民眾借鏡。在上海發生的淞滬會戰戰場上，以粵軍為主的第十九路軍奮勇抵抗日軍的侵略，迫使日軍四次換帥，在國聯的介入下，成功擋住日軍的侵略。

因此，廣東地區的民眾此後便在農曆春節時期，在春聯的頂部留下一寸左右的「白額」，象徵為哀悼的「白綾」，藉此紀念當時犧牲的粵軍將士，形成一種傳統。

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