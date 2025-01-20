薪傳獎大師王宏隆「藏頭詩」即興春聯　為里港警送上特別祝福

▲薪傳獎大師王宏隆大師到里港警分局以「姓名藏頭詩」方式書寫即興創作春聯 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

農曆春節即將到來，里港警分局分局長温基興特別邀請薪傳獎大師王宏隆大師蒞臨分局，現場揮毫以「姓名藏頭詩」方式即興創作春聯，贈與警察及來參與之警友、義警、義交、民防、志工等協勤人員，獨一無二又富有春節年味，增添過節趣味與喜氣。

王宏隆大師除了是總統府薪傳獎得主，也是中華民國龍獅藝陣協會秘書長、台灣省舞獅技藝會總幹事，推廣中華傳統技藝數十年，更是精通書法。

今(20)日上午受邀來到里港警分局，即興創作，以警察、警友、義警、義交、民防、志工之姓名為藏頭詩，以厚植數十年書法功力書寫， 數百幅春聯信手拈來、輕鬆自在，讓在場參與者驚嘆不已。

王宏隆表示，警察維護交通、守護治安及為民服務全年無休，而警友會、義警、義交、民防、志工自發性協助警方令人欽佩。感謝温基興分局長邀約，能與他們同慶春節，並以擅長的書法賀歲來表達感恩及支持。

温基興表示，感謝王宏隆大師不辭辛勞從雲林趕到屏東，即興創作春聯為所有警察同仁及協勤民力們賀歲，亦感謝大家為轄區治安交通的付出。分局也利用這次活動加強宣導，年節期間，民眾宴飲應酬機會增多，切勿酒後駕車，並請善用代駕及大眾運輸工具返家。另請慎防「假投資詐騙」，標榜「保證獲利」、「穩賺不賠」都是詐騙話術，切勿落入陷阱。