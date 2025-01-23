討個好兆頭　關山鎮救國團邀專家教小朋友寫春聯

▲小朋友書寫創意春聯。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

下週就是農曆春節，家家戶戶幾乎都會選擇張貼春聯來應景。台東縣關山鎮救國團特地邀請書法藝術家前往國小教導小朋友寫春聯，而由於現在學校練習書法的時間有限，為避免發生挫折感故採取「創意春聯」的方式，有文字和圖像鼓勵小朋友的發揮創造力。

在傳統的春聯都是以毛筆來書寫，但現在市面上大多數多為機器所印製。關山鎮救國團、關山鎮公所、臺東縣救國團希望重拾昔日寫春聯的感覺。特地邀請關山鎮書法協會理事長鄭聘嬴來到關山國小，高年級的小朋友在鄭聘嬴的指導下完成「創意春聯」，圖文創作而且絕無僅有小朋友開心表示要回家貼在門口。

關山鎮救國團會長周福安表示，每年的農曆春節許多家庭都會貼上春聯，除了增加過節的喜慶氣氛外，也有新年祈福、辟邪的寓意。周福安指出，此次邀請鄭聘嬴理事長來教導小朋友書寫「斗方」春聯，在正方形的尺寸中書寫祝福詞句再加上圖像，鄭聘嬴最後再協助灑上顏色鮮明的亮粉一幅藝術創作就此產生。



鄭聘嬴說，小朋友雖然在寫毛筆字的表現沒有那麼成熟，但是想像力非常豐富而且不受拘束的豪放令人驚艷。因應明年生肖蛇年在吉祥詞句的外圍畫上蛇的圖像，錢鵬宇同學寫上大大的「財」字在中間，他希望大家都可以不會再為錢煩惱，四周則是寫上「什麼都好」藉此祝福大家都能平安無事。