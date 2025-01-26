知名歌手Unk過世！享年43歲　《Walk It Out》爆紅

▲美國知名饒舌歌手Unk過世，享年43歲。（圖／達志影像／美聯社）



記者曾羿翔／綜合外電

美國亞特蘭大知名饒舌歌手 DJ Unk ，因熱門歌曲《 Walk It Out 》和《 2 Step 》而廣為人知，於25日逝世，享年43歲。他的妻子悲痛發文證實死訊。不過確切死因，目前官方尚未正式公布。

綜合外媒報導，Unk的前唱片公司「Big Oomp Records」創辦人發聲明表示， Unk的本名為Anthony Leonard Platt，於2000年與他們簽約唱片合約，正式展開音樂生涯，「我們懷著無比沉痛的心情宣布，亞特蘭大的傳奇人物 Anthony Platt ，也就是大家熟悉的『 DJ Unk 』，已不幸離世。」

▲目前官方尚未公布Unk的確切死因。（圖／達志影像／美聯社）



Big Oomp Records 團隊還在聲明中表示，「我們對Unk的家人、朋友，以及無數曾受到他音樂才華與精神感動的粉絲，致上最深切的慰問與哀悼。」

Unk的妻子朗-普拉特（Sherkita Long-Platt）則在臉書上發文證實丈夫的死訊，「我失去了我的丈夫，我的孩子則失去了父親，我們的生活將永遠改變，我永遠愛你！」

報導也指出，目前官方尚未公布確切死因，但一位消息人士透露，Unk疑似因「健康問題」而過世。早在2009年，Unk曾因心臟病發作住院，長期巡演、不健康的飲食習慣、酗酒及吸菸是導致他健康惡化的主因。