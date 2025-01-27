「高雄11處熱門景點」年節加強執法！連假出遊玩高雄　民眾小心了

▲高雄警針對11處熱門景點已規劃相關道路及景點交通疏導計畫。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

今年春節連假自1月25日起至2月2日止為期9天，高雄市政府警察局為維持轄區道路及景點交通秩序，確保交通順暢，防制交通事故，針對11處熱門景點已規劃相關道路及景點交通疏導計畫，將嚴格取締重大交通違規並加強交通疏導、管制措施。

警察局已在本市11個重要年貨市集、風景區（包括三鳳中街、西子灣-哈瑪星-棧貳庫、駁二特區、旗津、佛光山、旗山老街、美濃花海、崗山之眼、義大世界、南橫梅山口-櫻花公園及壽山動物園風景區）周邊道路及銜接國道、台88快速道路等重要交流道沿線，規劃設置208處崗哨，投入405名警民力協助疏導，加強監控車流及彈性疏導管制措施。

▲▼針對11處熱門景點，高雄警將嚴格取締重大交通違規並加強交通疏導、管制措施。（圖／記者賴文萱翻攝）

經分析本市各交通要道、雙鐵車站、國道1、3、10號、台88線快速道路各交流道匝道及風景遊憩區等，將出現返鄉及出遊人(車)潮，在假期前一週，年貨採購人潮、車潮增加；利用國道返鄉車潮交通量亦將激增。

另外，高雄1月25日至2月16日舉辦「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」等活動，其中元宵節燈會聯名主角更是來自日本的超人氣IP「吉伊卡哇」，活動會場屆時預估會湧現大量人、車潮，警察局會規劃投入警民力加強周邊道路交通疏導及管制，讓大家都能享受「吉伊卡哇」可愛到爆表的魅力。

希望計劃於9天連假外出走春訪友、景點旅遊的市民朋友們可利用「高雄市即時交通資訊服務網官網」、「高速公路1968APP」、「GOOGLE MAP網路地圖」先期查看交通資訊或收聽警廣路況報導，也可多搭乘大眾運輸工具，儘量避免自行開車前往，以減少塞車及找尋停車位之不便。

同時希望市民朋友共維交通秩序，倘有發現交通壅塞情形，請撥打1999市民熱線或110反映，並請用路人耐心聽從警方指揮，確保道路順暢、旅遊平安。期許在員警的努力下，讓民眾都能快樂假期出遊能開開心心出門、平平安安回家，度過一個歡樂愉快的春節連續假期。