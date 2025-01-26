　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

4死4傷名單曝！電商夫妻返鄉過年　電動車自撞起火釀悲劇

記者陸運陞、劉人豪／桃園報導

國道一號楊梅休息站25日發生死亡車禍，40歲倪姓男子駕駛電動車，不明原因自撞分隔島起火，造成車上8人受困，8人獲救時倪男已明顯死亡，10歲男童也不幸送命，而今（26）日6歲倪姓女童因全身90%三度燒傷，宣告不治；2歲展姓男童宣告不治。

▲▼楊梅休息站重大車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲楊梅休息站重大車禍，釀4死4傷。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

警方調查，倪男昨晚駕車載著妻小一家五口及親戚小孩返回雲林過年，卻在經過楊梅休息區時，自撞分隔島護欄，車輛瞬間爆炸起火，倪男逃生不及，慘被燒成焦屍；後座的10歲男童被救出時已無呼吸心跳，送醫搶救不治；4歲倪姓女童因全身90%三度燒傷，緊急插管手術後，今晨宣告不治；2歲展姓男童送醫時雖恢復心跳，今晨宣告不治。

▲▼楊梅休息站車禍，導致2人死亡、6人受傷。（圖／翻攝《記者爆料網》）

另外，副駕展姓妻子傷勢嚴重送醫搶救；8歲倪姓男童有二級燒燙傷，插管手術中；11歲吳姓女童二級燒燙傷，待轉院；4歲展姓女童意識清楚，送醫治療。據了解，吳姓女童是展女的外甥女，事故車目前在楊梅分隊旁的保管場，駕駛倪男預估下午報驗。

本案共造成4人死亡
40歲倪姓駕駛，逃生不及死亡
10歲倪姓男童，救出時無呼吸心跳，送醫搶救不治
4歲倪姓女童，全身90%三度燒傷，緊急插管手術後，今晨宣告不治
2歲展姓男童，送醫時雖恢復心跳，今晨宣告不治。

4人受傷
39歲展姓女乘客，送桃園醫院插管救治
11歲吳姓女童，二級燒燙傷，待轉院
8歲倪姓男童，二級燒燙傷，林口長庚醫院插管手術
4歲展姓女童，意識清楚，林口長庚醫院治療

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／痛失外公　林葉亭兒邱以太哀働回應
快訊／林葉亭心痛發聲！
快訊／林葉亭現場認屍　與家人互擁爆哭
4死4傷名單曝　電商夫妻返鄉過年遇劫
薔薔隱藏人脈太狂！　尾牙竟有「總統府大咖」到場
曾困維冠61小時！　「思樂冰妹妹」現身災區

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

重案回顧／宥勝「速解內衣揉胸」女助理　二審道歉認罪獲輕判

返鄉過年夢碎！電動車楊梅休息站自撞釀4死　預計下午1點相驗

桃園男酒後如廁跌落3米深邊坡　警消架梯拉繩索救援

快訊／綠褲女闖鐵軌畫面曝！台鐵潭子至栗林站一度慢速行駛

武嶺亭深夜詭異畫面！男持長槍「站衛兵」　警方要查了

父失聯11天尋獲遺體！林葉亭趕赴現場認屍　崩潰與家人互擁爆哭

為了1300元工錢起糾紛　高雄父子聯手痛毆爽約工人

4死4傷名單曝！電商夫妻返鄉過年　電動車自撞起火釀悲劇

門口被丟貓飼料　男化身水行俠拎三叉戟嗆鄰「打爛剛好」

台中警逮大藥頭搜出1kg海洛英　女友大喊「有警察」下場慘

楊梅休息站電動車超載「自撞起火」　目擊者：想救大人也來不及

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

謝盈萱尾牙抽走最大獎 Lulu崩潰「衝上台大鬧」XD

行人過馬路遭重機擦撞「刷卡」 超暖駕駛見她不敢過幫擋車

楊梅休息站車禍畫面曝光　電動車自撞「全面燃燒」

寒流來沒熱水be like：#車銀優

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠順勢當抱枕狂蹭繼續睡

年前賠慘了！ 高雄婦騎車沒看路撞「移動豪宅」麥拉倫

【黏人精寶寶】媽媽一放下哭哭+踢腿腿 上升後成功討到抱抱

兒子抓周選警槍來回撿起　警察父母崩潰：不要這個

重案回顧／宥勝「速解內衣揉胸」女助理　二審道歉認罪獲輕判

返鄉過年夢碎！電動車楊梅休息站自撞釀4死　預計下午1點相驗

桃園男酒後如廁跌落3米深邊坡　警消架梯拉繩索救援

快訊／綠褲女闖鐵軌畫面曝！台鐵潭子至栗林站一度慢速行駛

武嶺亭深夜詭異畫面！男持長槍「站衛兵」　警方要查了

父失聯11天尋獲遺體！林葉亭趕赴現場認屍　崩潰與家人互擁爆哭

為了1300元工錢起糾紛　高雄父子聯手痛毆爽約工人

4死4傷名單曝！電商夫妻返鄉過年　電動車自撞起火釀悲劇

門口被丟貓飼料　男化身水行俠拎三叉戟嗆鄰「打爛剛好」

台中警逮大藥頭搜出1kg海洛英　女友大喊「有警察」下場慘

2大超市量販「蛇年福袋」初一開賣！抽5台電動休旅車、旅遊機票

過年前想念柯文哲！　陳佩琪：半夜凍到醒來「你是否也覺得冷？」

小黨拚出線／時力2026鎖定竹竹苗　戰將列隊「一定讓人跌破眼鏡」

重案回顧／宥勝「速解內衣揉胸」女助理　二審道歉認罪獲輕判

男友一開車就暴走！她差點被賞巴掌　「怒路症」4徵兆快就醫

返鄉過年夢碎！電動車楊梅休息站自撞釀4死　預計下午1點相驗

「三菱新休旅」2025年國產重點車！入門新秀對決TOYOTA Yaris Cross

桃園男酒後如廁跌落3米深邊坡　警消架梯拉繩索救援

嘆柯建銘搞罷免「為當立法院長」　葉元之：放過大家好過年吧

落實多元服務福利社區化　雲林虎尾中溪活動中心重建動土

兒子抓周選警槍來回撿起　警察父母崩潰：不要這個

社會熱門新聞

即／父失聯11天陳屍私人庭院水池　林葉亭現場崩潰

網購電商夫妻楊梅休息站自撞　2死6傷

楊梅休息站2死6傷　死傷名單曝

即／林葉亭父親失蹤11天　至善路某民宅水池發現男屍

電動車自撞瞬間起火！目擊者哽咽還原

電動車一家8人自撞2死　27秒影片曝

楊梅休息站電動車自撞4死！　估用「三元鋰電池」出事秒燒沒時間跑

小女友酒醉！渣男友和麻吉竟在學校操場3P

楊梅休息站自撞釀2死！駕駛火勢撲滅才被救出

劉憲治中槍身亡相驗　妻子到場

父失聯11天尋獲遺體　林葉亭趕赴現場認屍崩潰爆哭

即／再增2死！楊梅休息區自撞起火　2幼童搶救仍不治

電商夫妻返鄉遇死劫！目擊者還原驚險救援過程

楊梅休息站自撞2死！她目睹全過程　撞擊瞬間爆炸「沒有人下來」

更多熱門

相關新聞

國1楊梅休息站啟用3年事故多　釀5死15傷

國1楊梅休息站啟用3年事故多　釀5死15傷

國道1號楊梅休息站昨（25日）晚間7時28分許發生嚴重車禍，40歲倪姓男子駕駛電動車載著妻小及妻弟的孩子共8人回雲林老家過年，不料進入休息站時卻撞上入口分隔島，車輛瞬間起火燃燒，目前4人死亡、4人輕重傷仍在搶救中。楊梅休息站自從2021年12月25日啟用至今，該處車禍頻傳，過去也曾造成死傷。

獨／台中男摩鐵泡澡猝死！同行女見狀嚇壞

獨／台中男摩鐵泡澡猝死！同行女見狀嚇壞

金門男酒駕　高速撞等紅燈計程車畫面曝

金門男酒駕　高速撞等紅燈計程車畫面曝

楊梅休息站自撞2死！她目睹全過程　撞擊瞬間爆炸「沒有人下來」

楊梅休息站自撞2死！她目睹全過程　撞擊瞬間爆炸「沒有人下來」

電動車一家8人自撞2死　27秒影片曝

電動車一家8人自撞2死　27秒影片曝

關鍵字：

車禍楊梅休息站死亡燒傷事故

讀者迴響

熱門新聞

即／父失聯11天陳屍私人庭院水池　林葉亭現場崩潰

網購電商夫妻楊梅休息站自撞　2死6傷

快訊／國家警報響！　07：38地震

楊梅休息站2死6傷　死傷名單曝

即／台南震後　00:10屏東三地門5.3地震

即／林葉亭父親失蹤11天　至善路某民宅水池發現男屍

電動車自撞瞬間起火！目擊者哽咽還原

電動車一家8人自撞2死　27秒影片曝

台南連續地震「國中圍牆倒塌」　民宅受損

快訊／全台有感！07：38台南規模5.7地震　最大震度4級

楊梅休息站電動車自撞4死！　估用「三元鋰電池」出事秒燒沒時間跑

台灣南部00：10地牛翻身！多地區有感

台南、屏東一晚接連規模5.7、5.3地震　氣象署回應了

林葉亭今凌晨才淚喊「爸趕快回家！」9小時後尋獲遺體

30元買12元蔬菜找多少錢？　數學題難倒小學生：不是18元

更多

最夯影音

更多

楊梅休息站電動車超載「自撞起火」　目擊者：想救大人也來不及

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

謝盈萱尾牙抽走最大獎 Lulu崩潰「衝上台大鬧」XD

行人過馬路遭重機擦撞「刷卡」 超暖駕駛見她不敢過幫擋車

楊梅休息站車禍畫面曝光　電動車自撞「全面燃燒」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面