4死4傷名單曝！電商夫妻返鄉過年　電動車自撞起火釀悲劇

記者陸運陞、劉人豪／桃園報導

國道一號楊梅休息站25日發生死亡車禍，40歲倪姓男子駕駛電動車，不明原因自撞分隔島起火，造成車上8人受困，8人獲救時倪男已明顯死亡，10歲男童也不幸送命，而今（26）日6歲倪姓女童因全身90%三度燒傷，宣告不治；2歲展姓男童宣告不治。

▲楊梅休息站重大車禍，釀4死4傷。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

警方調查，倪男昨晚駕車載著妻小一家五口及親戚小孩返回雲林過年，卻在經過楊梅休息區時，自撞分隔島護欄，車輛瞬間爆炸起火，倪男逃生不及，慘被燒成焦屍；後座的10歲男童被救出時已無呼吸心跳，送醫搶救不治；4歲倪姓女童因全身90%三度燒傷，緊急插管手術後，今晨宣告不治；2歲展姓男童送醫時雖恢復心跳，今晨宣告不治。

另外，副駕展姓妻子傷勢嚴重送醫搶救；8歲倪姓男童有二級燒燙傷，插管手術中；11歲吳姓女童二級燒燙傷，待轉院；4歲展姓女童意識清楚，送醫治療。據了解，吳姓女童是展女的外甥女，事故車目前在楊梅分隊旁的保管場，駕駛倪男預估下午報驗。

本案共造成4人死亡

40歲倪姓駕駛，逃生不及死亡

10歲倪姓男童，救出時無呼吸心跳，送醫搶救不治

4歲倪姓女童，全身90%三度燒傷，緊急插管手術後，今晨宣告不治

2歲展姓男童，送醫時雖恢復心跳，今晨宣告不治。

4人受傷

39歲展姓女乘客，送桃園醫院插管救治

11歲吳姓女童，二級燒燙傷，待轉院

8歲倪姓男童，二級燒燙傷，林口長庚醫院插管手術

4歲展姓女童，意識清楚，林口長庚醫院治療