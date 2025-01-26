「央視第一美」王冰冰斜槓古裝微短劇　穿越西漢變身搞笑丫鬟救母

記者魏有德／綜合報導

大陸《央視》記者王冰冰曾有著「央視第一美」的封號，被視為在央視力圖轉型，吸引年輕人的道路上一顆明日之星。然而，王冰冰卻因「小三風波」陷入風暴，連帶影響其未來發展。自從王冰冰「回歸」後，另闢新路，搖身一變成為《央視》網路直播主持人，近期還投入拍攝微短劇，在年輕群體中持續「斜槓」增加影響力。

▲大陸央視美女主持人王冰冰首部微短劇將於大年初三上映。（圖／翻攝騰訊新聞，下同）

《九派新聞》報導，1月26日，首部馬王堆題材輕喜奇幻精品短劇《今人不見古時玥》宣佈定檔1月31日（年初三），這是知名主持人王冰冰主演的首部古裝劇。

王冰冰在劇中飾演一名博物館打工女孩曉玥，在得知母親王蕭（張晗）與軑侯府小丫鬟幺幺（魯照華）靈魂互換，只能穿越時空到2千多年前的西漢「解救老媽」。曉玥和擁有丫鬟幺幺靈魂的母親二人在熱心捕頭老秦（張祐演）的幫助下找尋穿越線索，從搞笑輕鬆的氛圍裡，一步步完成解救任務。

《今人不見古時玥》於2024年9月22日由大陸中央廣播電視總台「央視頻」和海發文化聯合出品、由導演彭晨執導，在長沙市天心閣舉辦開機儀式，這也是彭晨打造的精品微短劇「王冰冰三部曲」第一部。

公開資訊顯示，王冰冰，1990年出生於吉林省長春市，曾為《央視》記者、主播、主持人，畢業於吉林大學播音專業。2020年9月22日因《央視新聞》一則《總台記者王冰冰：快樂小草，再也不用擔心會禿了》新聞在大陸爆紅，被讚為「最富仙氣的記者」、「央視第一美女記者」。