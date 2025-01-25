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英19歲星二代「改拍OnlyFans」爆紅！　月收高達409萬元

▲▼19歲英國OnlyFans色情網紅米婭（Mia Kate Rose）。（圖／翻攝自IG／miakaterose）

▲19歲英國OnlyFans色情網紅米婭（Mia Kate Rose）。（圖／翻攝自IG／miakaterose）

記者張方瑀／綜合報導

19歲英國OnlyFans色情網紅米婭（Mia Kate Rose）的母親是知名肥皂劇演員，而她近日指控，自從投入OnlyFans事業後，母親就拒絕和她往來。米婭認為，母親只是嫉妒她每個月收入高達10萬英鎊（約台幣409萬元）。

根據《紐約郵報》報導，米婭的母親是英國知名肥皂劇演員溫沃德（Sammy Winward），父親則是前英格蘭足球明星鄧恩（David Dunn），身為星二代的她，卻選擇改名投入OnlyFans事業，沒想到家人無法諒解，拒絕和她往來。

▲▼19歲英國OnlyFans色情網紅米婭（Mia Kate Rose）。（圖／翻攝自IG／miakaterose）

▲▼米婭的月收入超過台幣400萬元。（圖／翻攝自IG／miakaterose）

▲▼19歲英國OnlyFans色情網紅米婭（Mia Kate Rose）。（圖／翻攝自IG／miakaterose）

米婭說，她試圖向家人伸出橄欖枝，但完全沒有用，就連生日和聖誕家都沒有收到祝福，「我完全被切斷關係了，他們不想有任何聯繫，這真的非常遺憾，我發訊息給他們，說我真的很抱歉，我不希望任何壞事發生，我做OnlyFans不代表我就是壞人。」

米婭還推測，母親切斷與她聯繫的原因，可能是因為嫉妒她每月高達10萬英鎊的收入，「我覺得主要問題在於，我媽媽還很年輕，她在18歲的時候就生了我，我覺得她對我有一些敵意，我想她可能只是嫉妒我進步得如此之快，而且表現得很好。」

儘管米婭公開談論她和父母的緊張關係，但她的父母卻從未做出任何公開回應，米婭說，「我愛我的父母。他們可能無法回應我的感情，但我愛他們勝過一切。」

▼米婭的母親（左）是英國知名肥皂劇演員。

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