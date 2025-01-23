1分鐘做「44次引體向上」！　江西22歲網紅刷新金氏世界紀錄

▲謝婷刷新引體向上金氏世界紀錄。（圖／翻攝自極目新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸江西22歲的謝婷近日以1分鐘44次「引體向上」的成績，成功刷新「一分鐘做最多的引體向上（女性）」金氏世界紀錄，成為了新的紀錄保持者。

據《極目新聞》報導，謝婷出生於江西，現居廣東，是一名自媒體網紅，主要分享健身和生活方式的內容，目前已有40多萬粉絲。謝婷起初並沒有考慮過，要挑戰金氏世界紀錄，只是單純地想記錄自己的訓練過程，將一點一滴分享給粉絲。

謝婷某日意識到，自己可以挑戰更高的目標，突破美國選手Inga Simning在2022年完成的1分鐘39次引體向上的金氏世界紀錄。

▲謝婷是一名擁有40萬名粉絲的健身網紅。（圖／翻攝自極目新聞）

對於成功突破引體向上的紀錄，謝婷表示，先前並沒有做過特別的對應訓練，更多是依賴日常的訓練累積，提交挑戰申請後，她調整了訓練計劃，增加了引體向上的訓練頻率，並不斷細化動作和技巧，確保每一次訓練都，能為挑戰做好充分準備。

謝婷直言，「我從不認為女性和男性在運動上，有什麼區別，力量從來不取決於性別，我並不重視性別差異，更看重的是每個人對挑戰的態度。」在她看來，性別不會限制運動表現和成績，但卻是一種不容忽視的動力。

不過，這次雖然打破了紀錄，但謝婷卻不完全滿意，她覺得自己還有進步的空間，下一次會挑戰更高的成績。謝婷的下一個目標是繼續刷新自己的紀錄，甚至挑戰「一小時做最多次引體向上」的金氏世界紀錄。