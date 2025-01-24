洪一中批刪體育預算　館長開嗆！前空姐翻黑歷史反擊：哪來的勇氣

▲洪一中。（圖／記者王真魚攝）



記者施怡妏／綜合報導

今年體育署年度預算中，國外旅費跟出國教育訓練費遭刪減，中職台鋼雄鷹總教練洪一中批評「不是壞就是笨」，卻引來網紅「館長」陳之漢嗆「是不是要搞清楚，再來罵會比較好」。對此，時常發表政治議題評論的前空姐黃敬雅看不下去，搖頭嘆「讓人感到一陣作嘔」。

黃敬雅在臉書發文，「陳之漢大概流量無冕王當太久了，認為自己就是站在世界萬物最高點的道德化身，想罵誰就罵誰，他罵的，就是真理」，但館長自爆曾當過組頭，卻批評中職史上最多勝的偉大監督洪一中，實在是刷新了她的眼界，也讓人感到作嘔。

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黃敬雅表示，洪一中教練從球員時期便為台灣棒球做出貢獻，作為國家隊的鐵捕，退休後投入教練生涯，歷經La New熊、富邦悍將、台鋼雄鷹等球隊的教練工作，甚至擔任過國家隊總教練，培養出無數優秀球員，「人家是『作育英才無數』，你是『作盤盈利無數』，到底跟誰借的勇氣來批評洪中教練？連梁靜茹都不屑借你吧」。

貼文曝光，網友也贊同，「他憑什麼對洪中指手畫腳，真的是笑死人」、「他只是要流量而已啦⋯⋯他才不管是非啦」、「簽賭組頭還好意思講話」、「最沒資格評論體育事務就屬他」、「這個社會地位差太多，麻煩洪教頭不要跟他一般計較」、「簽賭組頭罵千勝教頭」。

▼黃敬雅看不下去。（圖／黃敬雅FB）

