情人變原告！尼克星怒嗆妙智「離開我的陰X」慘了　嚇壞狂求饒

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情人變仇人！尼克星嗆妙智「離開我的陰X」遭喊告　嚇壞求饒：我錯了

▲尼克星、妙智。（圖／翻攝自YouTube／尼克星拳擊）

▲尼克星（左）近日與妙智（右）徹底撕破臉。（圖／翻攝自YouTube／尼克星拳擊）

記者閔文昱／綜合報導

網紅「尼克星」與F級傲人上圍辣模「妙智」去年10月曾展開約會，當時在車上的驚天一吻甚至讓聊天室8000人看了瞬間暴動，不過戀情還未正式開始就被女方「踩煞車（要求結束關係）」，此事件不僅引發雙方粉絲隔空叫罵，2人甚至因此撕破臉。妙智今（23日）就挖出尼克星過往言論，要求對方道歉，「不然一切照正常法律程序走」。

回顧事件起因，尼克星與妙智結束關係後，2人雖然已無互動，但雙方粉絲仍不時交火，甚至藉題發揮製作相關影片。近日妙智接受YT頻道「GM冠名播出」專訪時，再次針對此事做出回應，雖在過程中妙智也稱讚尼克星的事業心，但主持人之一的「陳老師」卻對尼克星砲火連連，不僅調侃他「欺負街頭藝人」，甚至開酸「直播也是抄襲的」，令尼克星粉絲「星星幫」看了大為不滿。

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▲妙智接受GM冠名播出訪談。（圖／翻攝自YouTube／GM冠名播出）

▲妙智接受GM冠名播出訪談。（圖／翻攝自YouTube／GM冠名播出）

事件引爆點則是在昨（22日）時，尼克星發現過去的《拳下》對手李育昇發文詢問「大家想看我跟誰戰鬥？」妙智直接留言點名「尼克星」，隨後他還得知自己的社群平台Discord上有部分管理員疑似「叛逃」到妙智的群組，甚至經常與妙智一同揶揄、消費他，讓他徹底氣炸，痛批妙智「這女人很恐怖」、「我覺得很反感，甚至有點噁心了」、「離開我的陰X」。

為此，妙智也在今天發文反擊，表示自己也經常受到尼克星的消費，甚至有不少星星幫以此剪輯影片精華，卻未見尼克星制止，這3個月以來她都不回應，但尼克星除了樹立受害者人設以外，還「雙標」指責她消費對方，「那既然要搞這麼難看，我也奉陪，『只許州官放火，不許百姓點燈』，這句話送給你」。

▲妙智發文回擊。（圖／翻攝自Threads）

▲妙智發文回擊。（圖／翻攝自Threads）

此外，妙智第二篇貼文也直接擷取尼克星22日的直播片段，只見尼克星當時正隔空對她怒嗆，「離開我的陰X，離開我的陰X可以嗎？這個陰X不會給妳吸，離開我的肉Ｘ」。對此，妙智也強調，已經蒐證並且求助警方，希望尼克星針對這些帶有性騷擾的言論做出公開道歉，「不然一切照正常法律程序走」。

針對第一篇貼文，尼克星今晚則在直播中回應，自己從來沒有主動提過對方，是因為有觀眾製作2人有關的影片給他，他也曾多次提醒不要再做了，但無法控制所有人，「我看到的是妳（妙智）在Threads上的各個貼文，一直去提煞車這件事，還勸其他人煞車，甚至還在我的直播留言煞車，這樣真的很難看。」

不過，看到第二篇妙智表示「不道歉就提告」的貼文時，尼克星則瞬間嚇壞求饒，「No！我的意思是離開我的…我沒有這個意思，我很抱歉對不起，對不起妙智我錯了，我用我過世奶奶的名義發誓我不是這個意思，我絕對沒有要性騷擾妳的意思，I'm sorry！不要告我，Nononononono，chill out（冷靜）」。

▼尼克星道歉求饒。（圖／翻攝自YouTube／尼克星拳擊）

▲妙智接受GM冠名播出訪談。（圖／翻攝自YouTube／GM冠名播出）

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情人變仇人！尼克星開嗆妙智遭喊告　嚇壞求饒

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