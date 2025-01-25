春節車行蘇花全攻略！北上南下最大車潮曝　LINE即時掌握路況

▲春節車流量與壅塞時段預測圖。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一月25曰為春節連續假期第一天，公路局東區養護工程分局預估蘇花路廊首日即出現南下車潮，南下全日交通量約13,000輛次／日，當日首波車潮將自上午6時起湧現；假期前段（1／25~1／29）南下返鄉車流將陸續湧現，預估第5日（1 ／29-初一）將出現南下最大車潮，南下全日交通量約18,000輛次／日，當日首波車潮將自凌晨5時起湧現，尖峰時段最高車流量達1,100輛/小時以上。

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▲蘇花春節疏運管制時段。

假期中段（1 ／30~1 ／31）則預估出現前往各大風景區出遊人潮，假期後段（2 ／1~2 ／2）則將以北上返回工作地旅次為主，預估第9日（2 ／2-初五）將出現北上車流高峰，北上全日交通量約22,000輛次／日，車潮將自上午7時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至夜間11時後緩解。

▲春節大客車行駛路肩開放時段。

蘇花路廊（蘇澳至崇德）以台9線為主要車輛疏導路線，請往返花蓮~蘇澳之長途旅次用路人行駛蘇花改台9線南下，避免行駛台9丁線，以節省旅行時間。

公路局東區養護工程分局為提升行車效率，開發「蘇花即時通」LINE官方帳號服務，不論要查詢即時路況、停車場、找廁所或加油站，都可以進行查詢：另為鼓勵用路人於離峰時段行駛蘇花路廊，本次春節連假也舉辦「蘇花AI隨身攜，路況掌握順暢行」抽獎活動（問卷連結- https://maac.io/3cUJ5)，民眾只要加入官方帳號並符合活動規則，均有機會獲得多項大獎，歡迎踴躍參加。

▲大客車優先時段與路段。

公路局東區養護工程分局為增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，規劃於蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間）。

另因應本次連假蘇花路廊湧入之大量車潮，公路局東區養護工程分局將藉由時段性車種管制，以紓解尖峰時段之車流。

▲蘇花「AI隨身攜」抽獎活動。

台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德）路段，開放大客車行駛蘇花改路肩（緊急空間）及禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：

一、1月25日：6時至8時（南向）。

二、1月26、27、28日：5時至13時（南向）。

三、1月29、30、31日：4時至17時（雙向）。

四、2月1、2日：11時至20時（北向）。

公路局提醒用路人，出發前請做好車輛安全檢查，養足精神再上路，切勿疲勞駕駛，以確保行車安全，另山區道路易受雨量、地震之影響產生零星落石，行前請留意氣象資訊及道路通阻訊息；行駛途中留意資訊可變標誌顯示內容，並於蘇花路廊隧道內收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息。

用路人可多利用「幸福公路」App，透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報。