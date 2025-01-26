　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

初見面就點3千元龍蝦　工程師受夠被當ATM：有愛吃滷肉飯的女生？

▲▼相親,女友,交往,告白,曖昧,渣女,海后,公主病,貴婦,下午茶,背心,詐騙,約會,AA制,分手,交友軟體,擇偶,單身,脫單。（示意圖／記者周亭瑋攝）

▲約過5位女生，每次都是他請客。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

現代人生活忙碌，有越來越多人會透過交友軟體找伴侶，一名男網友表示，陸續與5位女網友見面，但有一點讓他很疑惑，女生多數都讓他買單，且明明收入不高，卻偏好點高價位的菜色，因此約了第一次後就沒有後續了，好奇現在還有吃滷肉飯也會開心的女生嗎？貼文掀起討論。

男網友在Dcard發文，「找得到吃滷肉飯，也會開心的女生嗎？」自己是上市IC設計公司的工程師，身高180公分、體重72公斤，個性隨和，擁有混血輪廓且會玩多種樂器，喜歡旅行和運動，最近與5位年齡在30至35歲之間的女生約會，雖然聊天過程順利，但這些女生點餐時總是選最貴的餐點，並默默等他付款。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他認為，第一次見面雙方還在彼此觀察，「怎麼都這麼理所當然等男士買單啊」，如果有女生假裝找錢包，絕對是大加分，還會再約下次碰面，「只是我至今沒等到過半個」。他感到納悶，這些女生月薪大約3萬元，生活應該不寬裕，「很懷疑她平常會常點這樣的餐吃嗎？」

原PO透露，自己擁有瑪莎拉蒂跑車、住在高級社區，還有收租房產，條件相當不錯，「能找得到吃滷肉飯，也會開心的女生嗎？」

貼文曝光，掀起網友討論，「你下次騎機車赴約，載去吃滷肉飯，不就知道了」、「第一次見面約的地方可能太盛重了，約咖啡廳或簡餐餐廳」、「也有可能你前面亮太多底牌了吧，她們覺得滷肉飯配不上你、高級餐廳的價位她們配不上」、「給對方載的多少會想知道你開什麼車吧！還有你又開去家裡停，這些你都一直暴露你的財力」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／痛失外公　林葉亭兒邱以太哀働回應
快訊／林葉亭心痛發聲！
快訊／林葉亭現場認屍　與家人互擁爆哭
4死4傷名單曝　電商夫妻返鄉過年遇劫
薔薔隱藏人脈太狂！　尾牙竟有「總統府大咖」到場
曾困維冠61小時！　「思樂冰妹妹」現身災區

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

年夜飯吃不完更浪費！　營養師推「採買年貨6技巧」

一進男廁「不會直接看到小便斗」　網讚爆：很支持這樣的改變

家庭號鮮奶「狂外漏」！苦主曝冰箱慘照　內行授訣竅：放心給它倒

過年走春「3生肖忌穿紅色」！　改穿這顏色財運UP

下午變天！寒流來襲北部下探7度　今明高山有降雪機會

高雄吉伊卡哇「是台灣人做的」　公公凌晨載去！網見4字亮點讚可愛

初見面就點3千元龍蝦　工程師受夠被當ATM：有愛吃滷肉飯的女生？

春節哪天南下最不塞車？眾人狂推「這時間」：一路大順暢

2025年12星座工作升遷運！處女座是大進步的一年！挖角、選拔也有可能

快訊／11縣市低溫特報！清晨寒流影響　急凍跌破10度

楊梅休息站電動車超載「自撞起火」　目擊者：想救大人也來不及

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

謝盈萱尾牙抽走最大獎 Lulu崩潰「衝上台大鬧」XD

行人過馬路遭重機擦撞「刷卡」 超暖駕駛見她不敢過幫擋車

楊梅休息站車禍畫面曝光　電動車自撞「全面燃燒」

年前賠慘了！ 高雄婦騎車沒看路撞「移動豪宅」麥拉倫

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠順勢當抱枕狂蹭繼續睡

寒流來沒熱水be like：#車銀優

兒子抓周選警槍來回撿起　警察父母崩潰：不要這個

過年前賠慘了！高雄婦騎車沒看路撞「移動豪宅」麥拉倫　畫面曝光

年夜飯吃不完更浪費！　營養師推「採買年貨6技巧」

一進男廁「不會直接看到小便斗」　網讚爆：很支持這樣的改變

家庭號鮮奶「狂外漏」！苦主曝冰箱慘照　內行授訣竅：放心給它倒

過年走春「3生肖忌穿紅色」！　改穿這顏色財運UP

下午變天！寒流來襲北部下探7度　今明高山有降雪機會

高雄吉伊卡哇「是台灣人做的」　公公凌晨載去！網見4字亮點讚可愛

初見面就點3千元龍蝦　工程師受夠被當ATM：有愛吃滷肉飯的女生？

春節哪天南下最不塞車？眾人狂推「這時間」：一路大順暢

2025年12星座工作升遷運！處女座是大進步的一年！挖角、選拔也有可能

快訊／11縣市低溫特報！清晨寒流影響　急凍跌破10度

男友一開車就暴走！她差點被賞巴掌　「怒路症」4徵兆快就醫

返鄉過年夢碎！電動車楊梅休息站自撞釀4死　預計下午1點相驗

「三菱新休旅」2025年國產重點車！入門新秀對決TOYOTA Yaris Cross

桃園男酒後如廁跌落3米深邊坡　警消架梯拉繩索救援

嘆柯建銘搞罷免「為當立法院長」　葉元之：放過大家好過年吧

落實多元服務福利社區化　雲林虎尾中溪活動中心重建動土

盤點5女星伴娘穿搭！劉品言「穿西裝」寓意超感人　小優比新娘還辣

窗邊就是維多利亞港景！18樓高空俯瞰城市燈火　香港蠔酒吧開箱

天龍國撿便宜！　399萬買萬華套房「10分鐘走到捷運站」

一圖看懂汽車儀表燈號！　行駛中「油罐亮起」快停車

行人過馬路遭重機擦撞「刷卡」 超暖駕駛見她不敢過幫擋車

生活熱門新聞

快訊／國家警報響！　07：38地震

即／台南震後　00:10屏東三地門5.3地震

快訊／全台有感！07：38台南規模5.7地震　最大震度4級

台灣南部00：10地牛翻身！多地區有感

台南、屏東一晚接連規模5.7、5.3地震　氣象署回應了

少見的強度！寒流暴跌溫溼雨變天探6°C

嘉南連震「往西邊跑」！　學者示警曾文水庫地區：恐有更大地震

快訊／10級強風要來了　今寒流大降溫「雨最多」地區曝

正妹業務第一次見！經理吃完飯「飯店大戰2回合」

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉

「犯太歲」是什麼意思？　2025蛇年4生肖要注意

寒流來襲全台凍3天！北部最低溫剩6度

台南多起地震　初判為21日餘震

統一發票11、12月中獎號碼出爐

更多熱門

相關新聞

女律師約炮4寶爸！遭無套性侵+強制直播

女律師約炮4寶爸！遭無套性侵+強制直播

德國一名31歲女律師透過交友軟體約炮，沒想到卻遇到一名已婚的四寶爸。雙方在發生性行為說好要使用保險套進行安全性行為，沒想到對方在過程中卻突然拔掉保險套，隨後又打開手機直播，在1000名線上觀眾的注視下性侵女律師，讓被害人崩潰不已。

2人激戰不過癮等3P　他躺床上休息竟「睡死」

2人激戰不過癮等3P　他躺床上休息竟「睡死」

交友軟體聊得不錯「一換IG卻冷掉」　網點頭

交友軟體聊得不錯「一換IG卻冷掉」　網點頭

剛領年終　女友秒提贊助出國！他心寒：當我ATM

剛領年終　女友秒提贊助出國！他心寒：當我ATM

醫師哥哥狂喊「手頭緊」　他見月開銷53萬傻眼！網：真的緊

醫師哥哥狂喊「手頭緊」　他見月開銷53萬傻眼！網：真的緊

關鍵字：

交友軟體買單高價餐點網友討論吃滷肉飯

讀者迴響

熱門新聞

即／父失聯11天陳屍私人庭院水池　林葉亭現場崩潰

網購電商夫妻楊梅休息站自撞　2死6傷

快訊／國家警報響！　07：38地震

楊梅休息站2死6傷　死傷名單曝

即／台南震後　00:10屏東三地門5.3地震

即／林葉亭父親失蹤11天　至善路某民宅水池發現男屍

電動車自撞瞬間起火！目擊者哽咽還原

電動車一家8人自撞2死　27秒影片曝

台南連續地震「國中圍牆倒塌」　民宅受損

快訊／全台有感！07：38台南規模5.7地震　最大震度4級

楊梅休息站電動車自撞4死！　估用「三元鋰電池」出事秒燒沒時間跑

台灣南部00：10地牛翻身！多地區有感

台南、屏東一晚接連規模5.7、5.3地震　氣象署回應了

林葉亭今凌晨才淚喊「爸趕快回家！」9小時後尋獲遺體

30元買12元蔬菜找多少錢？　數學題難倒小學生：不是18元

更多

最夯影音

更多

楊梅休息站電動車超載「自撞起火」　目擊者：想救大人也來不及

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

謝盈萱尾牙抽走最大獎 Lulu崩潰「衝上台大鬧」XD

行人過馬路遭重機擦撞「刷卡」 超暖駕駛見她不敢過幫擋車

楊梅休息站車禍畫面曝光　電動車自撞「全面燃燒」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面