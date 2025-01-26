初見面就點3千元龍蝦　工程師受夠被當ATM：有愛吃滷肉飯的女生？

▲約過5位女生，每次都是他請客。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

現代人生活忙碌，有越來越多人會透過交友軟體找伴侶，一名男網友表示，陸續與5位女網友見面，但有一點讓他很疑惑，女生多數都讓他買單，且明明收入不高，卻偏好點高價位的菜色，因此約了第一次後就沒有後續了，好奇現在還有吃滷肉飯也會開心的女生嗎？貼文掀起討論。

男網友在Dcard發文，「找得到吃滷肉飯，也會開心的女生嗎？」自己是上市IC設計公司的工程師，身高180公分、體重72公斤，個性隨和，擁有混血輪廓且會玩多種樂器，喜歡旅行和運動，最近與5位年齡在30至35歲之間的女生約會，雖然聊天過程順利，但這些女生點餐時總是選最貴的餐點，並默默等他付款。

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他認為，第一次見面雙方還在彼此觀察，「怎麼都這麼理所當然等男士買單啊」，如果有女生假裝找錢包，絕對是大加分，還會再約下次碰面，「只是我至今沒等到過半個」。他感到納悶，這些女生月薪大約3萬元，生活應該不寬裕，「很懷疑她平常會常點這樣的餐吃嗎？」

原PO透露，自己擁有瑪莎拉蒂跑車、住在高級社區，還有收租房產，條件相當不錯，「能找得到吃滷肉飯，也會開心的女生嗎？」

貼文曝光，掀起網友討論，「你下次騎機車赴約，載去吃滷肉飯，不就知道了」、「第一次見面約的地方可能太盛重了，約咖啡廳或簡餐餐廳」、「也有可能你前面亮太多底牌了吧，她們覺得滷肉飯配不上你、高級餐廳的價位她們配不上」、「給對方載的多少會想知道你開什麼車吧！還有你又開去家裡停，這些你都一直暴露你的財力」。