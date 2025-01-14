交友軟體聊得不錯「一換IG卻冷掉」　網點頭：反而沒話題

▲原PO本來和一個男生聊得不錯，但換了IG後卻冷掉。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會透過交友軟體認識新朋友，近日有網友發文透露，她本來跟一個男生聊得還不錯，但是自從交換了IG，就突然冷掉了，而且換了社群軟體，她也不太想再點開交友軟體。貼文曝光後，引起底下網友討論。

女網友在Dcard上，以「交友軟體換完IG有點尷尬」為標題發文，提到她一開始在交友軟體上，跟一個男生聊得還不錯，雙方也都會互相開話題，然而自從交換了IG，就變成都是她在找話題。

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接著原PO也透露，她其實換了IG之後，就有瀏覽過男生過去發布的文章，而當下的心情也有點冷掉。如今，她不但要思考如何回到雙方互丟話題的狀態，還要找回點開交友軟體的欲望。

貼文曝光後，就有網友表示，「其實我認為換IG反而會有點無法延續下去，因為一瞬間暴露的資訊太多，反而沒話題聊了」、「剛換完其他通訊軟體確實會這樣沒錯。但就多傳一些美食、遊玩、下午茶或哏圖，轉貼文就當話題、不用自己想會很輕鬆」。

但也有網友說，「最喜歡換IG，可以知道7成左右他是什麼人、生活作息與習慣，還有喜歡去什麼地方、有什麼興趣、整體價值觀跟我合不合」。也有網友回應，「人總是要回歸互動的，交友軟體只是一個讓人互相認識的媒介，最終你們還是得找東西互動」、「雙方有心想維持，才有後續」。

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