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2人激戰不過癮等3P！他躺床上竟「睡死」　砲友律師引唐詩辯護判決曝

▲▼台北地院國民法官法庭外觀。北院國民法官法庭外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院國民法官法庭外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

毒品慣犯孫男前年（2023年）網約吳姓男同志到租屋處嘿咻，並提供毒品安非他命共同吸食助性，打算等吳男的1名同伴前來玩3P，吳男喊累小憩卻一睡不醒、送醫不治，孫男被起訴法定7年徒刑起跳的轉讓禁藥致死等罪嫌，他辯稱吳男可能死於自身心臟病，請求情堪憫恕減刑，台北地院選任國民法官參審，今（16日）依轉讓禁藥罪判刑3年6月，至於轉讓禁藥致死罪並未論處，因國民法官合議庭認為孫男對於可能造成吸毒死亡結果，沒有預見可能性。可上訴。

本案為北院第12件國民法官參審個案，本周一（1月13日）開審，檢方形容本案是「供毒尋歡致死的悲劇」，指控孫男對於轉讓毒品給吳男吸食可能會造成死亡結果，客觀上有預見可能性，且發現吳男昏睡不醒等異狀，沒立刻報警送醫。

孫男的義務辯護律師指出，講到同志關係、聽起來好像很可怕，但本案應該像是「擋一根菸、喝一杯酒」的故事，或是「晚來天欲雪，能飲一杯無」、「勸君更盡一杯酒、西出陽關無故人」、「五花馬、千金裘，呼兒將出換美酒，與爾同銷萬古愁」的情節，都是在講共同喝1杯，只是後來發生不好的結果。

律師表示，孫男事前跟吳男素昧平生，不知對方身體狀況、吃過什麼藥，孫男承認轉讓毒品給對方，但數量不多，不足以造成吸毒致死結果，且吳男赴約前，當晚7點到8點還先去健身房運動，可見吳男的死亡另有原因，律師吐槽檢方的舉證未必對，例如開審就3次把案發時間說錯成前年「12月27日」。

本案源於在餐飲店當服務生的孫男，前年1月26日農曆大年初五晚間6點多，透過交友軟體和吳男搭上線，2人相約到孫男在北市汀州路的租屋處同志性交，吳男先去健身房運動，當晚10點多抵達孫男租屋處，孫男將自己的安毒分享給吳男一起施用欲助性。

吳男嗨起來，連絡朋友謝男趕來打算3P同樂，接著喊累、上床小睡，請孫男去接謝男。但當天午夜12點多，孫、謝回到租屋處，卻怎樣都叫不醒吳男，隔天（27日）凌晨1點多感覺事態不對，這時才打119叫救護車，吳男凌晨2點23分被送進醫院急救，2點52分就宣告不治。

檢方偵辦解剖吳男遺體化驗，確認雖有不同藥物殘留，但光是安毒殘留量就足以致死，據此認定吳男轉讓第二級毒品安非他命行為，是導致吳男中毒身亡主因，起訴孫男涉犯《藥事法》轉讓禁藥致死罪嫌，法定可處7年以上徒刑、得併科新台幣1億元以下罰金。

北院駁回孫男請求不採行國民法官參審的聲請，本月（1月）10日選任6位國民法官、4位備位國民法官，和3位職業法官共組合議庭，本月13日上午9點多起連續密集審理3天，共傳訊謝男、吳男的健身教練、負責解剖鑑定的法醫師與吳父作證。

孫男承認轉讓毒品，請求從輕量刑，但否認造成致死結果。義務辯護律師主張，孫男分享給吳男吸食的毒品量未達致死程度、對於吳男死亡結果也無從預見，且吳男遺體解剖顯示冠狀動脈粥狀阻塞約60%到70%、赴約前還去健身房運動，顯然死亡另有原因，從檢方查扣吳男生前所用手機做數位採證的內容，也可看出端倪。

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