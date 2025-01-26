屏東78歲嬤不敢穿越馬路　東港警立馬攙扶護送

▲東港警分局東濱派出所代理所長林子凱、警員程崇育助蔡婦過馬路 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

78歲蔡姓阿嬤到東港第二市場購買食物，回程因往來車輛多，自己行動緩慢遲遲不敢過馬路，東港警分局員警執勤見狀，一人協助疏導交通、一人攙扶她過馬路，讓她感到很窩心。

東港警分局東濱派出所代理所長林子凱、警員程崇育於近日巡邏勤務時經東港鎮中正路二段與新勝街口時，看到一名年邁老嫗提著一袋食物並杵著助行器欲穿越馬路，惟車流量過大遲遲不敢前進，林、程二員見狀遂主動上前協助。

據了解，這位78歲的蔡姓婦人於上午獨自自住處外出，並步行至東港鎮第二市場內購買食物，結束欲步行返家，沿著騎樓走至中正路二段與新勝街口時，正逢車流量較大之時段，她因步行緩慢遲遲不敢向前，警方即時協助，讓她平安通過路口返家。

東港警分局呼籲，家中若有行動不便之長輩可以由家人陪同出門，避免意外發生，若有任何突發狀況，可以撥打110或119請警消到場協助。

另農曆春節將近，屏東縣政府警察局配合全國啟動「114年加強重要節日安全維護工作」派出所24小時不打烊，結合義警、民防、志工等維安力量，務必達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作主軸，讓民眾安心、快樂過好年。