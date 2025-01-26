川普「邊境沙皇」出手了！　放話：每天派軍機驅逐移民

▲霍曼曾任移民及海關執法局（ICE）代理局長，如今又被川普任命為「邊境沙皇」，主管邊境事務。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）表示，川普才上任僅僅幾天，美國政府就首度使用軍機，把移民送回母國，未來這也將成為每天都會發生的事情。

ABC報導，川普政府正在計畫，每天使用軍機執行川普與「邊境沙皇」承諾的「美國史上最大規模驅逐行動」，美軍23日派出2架飛機，把150多位移民送回瓜地馬拉。而霍曼在該電視台政論節目「本週」（This Week）也宣稱，以後每天都會這麼做。

美國估計約有1100萬名非法移民。霍曼宣稱，與拜登政府不同，美國移民及海關執法局（ICE）如今能夠自由逮捕任何一位沒有合法身分的移民，不只是被定罪的罪犯，或者因為其他公共安全威脅，而被判定必須優先驅逐出境的族群，「如果你非法進入這個國家，你就會成為驅逐對象。因為你知道的，違反這個國家的法律是不對的。」

霍曼指出，儘管川普政府的執法行動，目前優先考量公共安全、國安威脅，但隨著未來幾周和幾個月「擴大範圍」，「全國也將有更多人被逮捕」。他建議那些「非法滯留美國」的人「應該自己離開」。

拜登執政初期，時任國土安全部部長馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas）向移民執法官員發布一項指導方針，不鼓勵他們「花費資源驅逐那些不構成威脅的人」，並且指出美國許多無證移民「已經在這裡生活數個世代，對我們國家的福祉有所貢獻。」不過霍曼指出，沒有合法身分的移民，違反了國會通過並且執行的美國移民法律。