花蓮跨年演唱會制霸全台！連唱兩天不斷電　消費滿額贈購物金

▲搖滾女王－楊乃文、超夯男團－Ozone、戲劇男神－鳳小岳等，都將在元旦夜與大家相聚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2024-2025花蓮太平洋觀光節跨新年演唱會」將於12月31日晚間8點、1月1日晚間7點在花蓮市東大門廣場隆重開唱！花蓮縣政府更推出獨家驚喜，於2025年1月1日元旦夜更加演一天，為觀眾帶來前所未有的雙日狂歡，讓大家以最嗨心情告別2024年，迎接嶄新2025年。

今年跨年演唱會另一大亮點，是不容錯過的180秒星空煙火秀，包含高空尺玉煙火、千輪煙火及多樣創意造型煙火，與音樂完美結合，帶來多層次的視覺與聽覺享受。演唱會兩天現場也開放憑消費滿500元發票或收據換200元購物金，每天限量500份，要換要快！

12月31日跨年夜卡司揭曉：蕭煌奇、Matzka、怕胖團、Tyson Yoshi、VERA、HUR+、舞思愛 Usay Kawlu、阿布絲、呂士軒及IVAN 艾文將輪番登場，以多元曲風陪伴觀眾倒數迎接2025！元旦夜壓軸巨星由亞洲舞王羅志祥睽違2年將返回家鄉花蓮開唱，26日再公布「搖滾女王－楊乃文」、「超夯男團－Ozone」、「戲劇男神－鳳小岳」、「潮流新聲－FeniX」及「Z世代新秀－沒有才能」，也都將在元旦夜與大家相聚。

搖滾女王楊乃文說，花蓮的山海星空非常的美，這次將獻唱應景的歌曲〈星星堆滿天〉送給粉絲，期待與歌迷們在花蓮相見！2025新年度第一天能夠到花蓮開唱，覺得很開心！對花蓮大自然的美景留下深刻印象，每次來到花蓮就覺得身心都很放鬆，邀請全台聽眾都到花蓮迎接新的一年。

花蓮縣政府觀光處指出，今年跨新年演唱會推出「太平洋觀光節滿額贈」的活動，憑12 ／30至2025年1 ／1於花蓮縣內消費之發票或收據（需蓋含統一編號店章），只要單張消費金額滿500，即可於12 ／31-1 ／1晚會期間至花蓮太平洋觀光節活動服務台，經工作人員查核消費並蓋章後，可兌換花蓮指定商圈購物金200元。使用期限至2025 ／1 ／5為止。

全台目光聚焦花蓮，精彩活動不容錯過！更多陣容與活動細節將陸續揭曉，同步於MTV台轉播，讓無法親臨現場的觀眾也能感受現場熱情！

花蓮縣政府呼籲全國觀眾提前規劃行程，無論與家人、朋友或摯愛一同前來，攜手迎接2025，創造永生難忘的回憶！

活動詳情請上花蓮觀光資訊網（www.tour-hualien.hl.gov.tw/）、花蓮觀光粉絲團(https://www.facebook.com/hltour/)

