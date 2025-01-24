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大陸 大陸焦點 特派現場

陸無人運輸機滿載「試跑」成功　「艙門」設計可直接空投作業

▲大陸新一代彩虹-YH1000無人運輸機。（圖／翻攝樞密院十號）

▲大陸新一代彩虹-YH1000無人運輸機。（圖／翻攝樞密院十號，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸新一代彩虹-YH1000無人運輸機20日在湖北荊門漳河機場完成滿載全工況滑跑試驗。這款全新設計的無人運輸機，採取上翻式機頭艙門，內部配置寬敞的貨艙，底部則設有無人機各機型中實非罕見的機腹艙門。也就是說，依此設計，可以將艙內的物資、貨物，甚至是軍用裝備等直接空投到地面。

▲大陸新一代彩虹-YH1000無人運輸機。（圖／翻攝樞密院十號）

《環球時報》旗下自媒體《樞密院十號》報導稱，官方通稿中提到，這款無人運輸機擁有滿載1噸的強大運輸能力，將為物流運輸、應急救援、軍事補給等領域帶來全新的解決方案，將有力推動我國無人運輸機產業的發展，為我國低空經濟的發展注入新的活力。

據了解，部分天災現場缺乏適合固定翼無人機降落的跑道，因此，利用機腹艙門緊急空投救災物資的貨運無人機成為新一代研發的重點。此外，擁有機腹貨艙門的無人機也可用於農藥噴灑或林地滅火等特殊需求。

▲大陸新一代彩虹-YH1000無人運輸機。（圖／翻攝樞密院十號）

在軍事領域上，也可用於空投補給，尤其是在防空火力越來越密集的現代戰場上，傳統運輸機欲突破敵方攔截強行空投補給，往往會付出很高的代價，換成無人運輸機，風險及成本相對少上許多。至於進行遠程投彈打擊，效果不言而喻。

公開資訊顯示，彩虹-YH1000無人運輸機於2024年3月立項，2024年11月舉辦的珠海航展期間，便已公開展示原型機，如今順利完成滑跑試驗，研發速度及進展十分迅速。此次滑跑試驗完成後，項目團隊將對無人運輸機展開進一步優化和測試，確保其性能更加穩定可靠後，便可進行首次試飛。

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