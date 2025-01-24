2正妹甜喊「1個讚1元」男友竟同一人　網喊恐怖內幕！

▲有網友發現，Threads上有兩個女生帳號，竟發布完全相同的對話內容截圖。（示意圖／翻攝Pexels）

文／CTWANT

許多人會在網路上分享生活日常，不過近日有網友發現，社群平台「Threads」上驚現兩個女生帳號，竟然發布完全相同的對話內容截圖，甚至連男友的大頭貼、對話框樣式及背景圖案都如出一轍，讓網友不禁質疑，「這個男人是同一個人嗎？」此事在網路上掀起熱議，不少人對此猜測不已。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文，表示在年節將近之際，他發現兩個正妹帳號在社群平台上分享與「男友」或「老公」的對話內容，並貼出截圖。不過令人訝異的是，這兩名女子的對話截圖完全一致，甚至連男友的頭像、對話框樣式及背景圖案都沒有任何差異，讓人不禁懷疑是否為同一個人。

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根據曝光的對話內容，這兩名女生分別在貼文中表示，「男朋友說讓他破產」、「他說1個讚1塊錢，可以讓他破產嗎？」對話中，女方詢問男方：「老公，我可以玩1個讚1塊錢的遊戲嗎？新年紅包」，而男方則回覆，「好，到除夕27號晚上12點」。

此事一出，立刻引發熱烈討論，有網友認為這只是「相同的文案」或「騙點讚的手法」，並指出兩張截圖的背景圖案完全一致，可能是同一個模板所製作。然而也有網友提出更驚悚的猜測，認為這可能是「機器人在收集帳號，未來用於詐騙」，甚至有人戲謔表示，「都有共享單車了，怎麼沒有共享男人？」

面對這樣的情況，部分網友呼籲應團結起來檢舉貼文，以防止不實資訊在網路上流傳，也有人質疑這類內容是否能真正獲得好處，「騙點讚到底有什麼用？」

目前尚無法確定這兩個帳號是否為同一人操作，亦或是某種社群行銷手法。不過隨著事件持續發酵，網友們對此事的關注仍在持續。

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