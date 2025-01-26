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重磅發現！秘魯沙漠驚現7公尺巨鯊化石

▲▼ Cosmopolitodus Hastalis 化石 。（圖／記者楊庭蒝攝）

▲ Cosmopolitodus Hastalis 化石 。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

秘魯的古生物學家近日發表重磅發現，一具距今約900萬年的遠古鯊魚化石在南美洲出土。這條鯊魚是大白鯊的遠親，化石幾乎完整，科學家推測牠曾活躍於南太平洋的海域，以捕食沙丁魚為生，身長接近小型船隻的規模。

根據路透社報導，這具名為 Cosmopolitodus Hastalis 的化石，出土於秘魯南部距離首都利馬約 235 公里的皮斯科盆地。這片沙漠地區以出土大量古代海洋生物化石聞名於世。研究指出，這種鯊魚可能是現代大白鯊的祖先之一，如今已滅絕。化石中顯示，成年鯊魚可長達7公尺，牙齒最長可達8.9公分，充分顯示出其海洋掠食者的特性。

秘魯地質與礦業研究所（ INGEMMET ）工程師表示，這具化石的保存狀況相當罕見，展示出「極高的化石化完整度」。研究人員特別將遺骸放置於多個玻璃匣中展出，其中包括一個保存有鋒利牙齒的巨型下顎化石。

參與研究的古生物學家提到，這次發現十分珍貴，因為全球完整的鯊魚化石數量非常稀少。更有趣的是，化石胃部中發現了大量沙丁魚的殘骸。古生物學家解釋，當時的海洋尚未出現鯷魚，因此沙丁魚成為了這些遠古掠食者的重要食物來源。

這項發現並非秘魯第一次引發古生物學界的關注。去年 11 月，當地科學家曾展示一具約 1000 萬年前的幼年鱷魚化石；而在更早的 4 月，研究人員還公開了一具約 1600 萬年前生活於亞馬遜地區、被認為是迄今發現的最大河豚化石頭骨。

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古生物鯊魚化石南美洲秘魯科學界

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