　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

秘魯發現27個全新物種！　「兩棲老鼠、圓頭魚」驚呆科學家

▲▼ 秘魯發現27個全新物種！　「兩棲老鼠、圓頭魚」驚呆科學家 。（圖／翻攝Conservation International）

▲魚類專家從未見過這種圓頭構造。（圖／翻攝Conservation International）

記者吳美依／綜合報導

秘魯西北部的「奧托馬約」（Alto Mayo）發現27個全新物種，包括4種哺乳類、8種魚類、3種兩棲類、10種蝴蝶。其中又以兩棲老鼠與圓頭魚，最讓科學家感到驚艷。

非營利環境保育組織「保護國際」（Conservation International）2022年展開為期38天的考察，這塊面積約190萬英畝的森林與農業區，包含各式各樣的生態系，儘管人口密集，人們對其生物多樣性與生態系卻所知甚少。

研究人員希望，透過填補這塊知識空白，在面對森林砍伐與農業擴張之際，實施更有效的保育措施，卻沒想到收穫如此豐厚。考察負責人拉森（Trond Larsen）說，「我們非常驚訝地發現，在一個受到人類影響如此之大的地區，生物多樣性會如此之高。」

▲▼ 秘魯發現27個全新物種！　「兩棲老鼠、圓頭魚」驚呆科學家 。（圖／翻攝Conservation International）

▲這種老鼠能夠適應陸上及水下生活。（圖／翻攝Conservation International）

其中，最令人驚訝的是一種「兩棲老鼠」，這種半水生齧齒類動物，僅在受農業活動威脅的一小塊沼澤森林被發現。牠們腳上有蹼，能夠適應水中生活，而且「令人難以置信地難找……人們對於這些物種所知甚少」，也因此迫切需要保育。

此外還有一種「圓頭魚」（blob-headed fish），參與考察的魚類專家都表示，從未見過此類特徵。拉森說，「圓頭魚有著非常奇怪的頭，看起來就像一個巨大腫脹的鼻子。科學家從未見過這種東西，而我們不知道這個奇怪團狀結構的功能是什麼。」一種可能的理論是，團狀結構有助於動物偵測食物，但這一切仍然是個謎。

CNN報導，如果一個物種被認為是「科學上的新發現」，意味著從未經歷正式命名的科學程序。除了上述2個物種之外，這次考察還發現了刺鼠、短尾果蝠、矮松鼠等。

不過，儘管這些都是「科學上的新發現」，卻不意味著完全不為人所知。事實上，這次考察獲得當地原住民研究員的協助，未來也將持續與原住民社群合作，展開保育工作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
桃猿FA補償挑走牛棚型男呂詠臻 味全龍回應了！
快訊／學霸研替墜樓亡！前員工稱被霸凌　台達電發聲明
新財劃法「各縣市初步分配曝光」
快訊／國1三重段「4車連環撞」傷亡不明　紫爆回堵6K
快訊／4縣市低溫告警「今明最凍跌破10度」　非常寒冷區擴2地
快訊／驚！林書豪頭部「大爆血」
不是公車的錯！轎車違規左轉　客運攔腰撞上畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

看頭文字D愛上RX-7！日本阿嬤告別25年愛車　原廠霸氣接手

為了「傷害民主」爭議法案吵翻！　立院亂象英媒也關注

中國解除澳洲龍蝦輸入限制　中澳貿易戰全部結束

加拿大總理杜魯道內外交迫　撤換1／3內閣官員

秘魯發現27個全新物種！　「兩棲老鼠、圓頭魚」驚呆科學家

靠求神問卜治國？尹錫悅陷「巫俗信仰」爭議　身邊親信全是算命菩薩

驚揭Telegram「性侵交流群」！　調查曝：7萬人討論侵犯母親姊妹

囚犯拒移監掏槍對峙！墨西哥監獄爆槍戰7死　家屬企圖破門闖入

政府免關門！美參院深夜火速通過撥款法案　待拜登簽署生效

特斯拉宣布「召回70萬輛車」！3問題車款曝　胎壓警示異常

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

「金門坦克」陳玉珍清場！一掌拍下...黃捷不見了

院長韓國瑜抵達立法院　臉色凝重準備開會遭潑水

統神彈跳打拳嗆「把你打成狗」　蹦闆笑了：50萬台幣準備好了？

國中生神復刻Avantgardey！　整齊大跳中職應援曲＋三振舞

全聯倉儲9死「火場內部曝光」　消防員驚險挺進救援

沒斑馬線...騎士停讓行人被撞　網疑為何要停車？騎士曝解答

青鳥激喊退回惡法！ #王世堅 現身與民眾齊喊「警察退回去」

立院衝突僵持1小時！陳玉珍強勢清場未遂　一掌拍出黃捷秒飛走

「金門坦克」陳玉珍清檯！　國民黨立委奪回主席台

看頭文字D愛上RX-7！日本阿嬤告別25年愛車　原廠霸氣接手

為了「傷害民主」爭議法案吵翻！　立院亂象英媒也關注

中國解除澳洲龍蝦輸入限制　中澳貿易戰全部結束

加拿大總理杜魯道內外交迫　撤換1／3內閣官員

秘魯發現27個全新物種！　「兩棲老鼠、圓頭魚」驚呆科學家

靠求神問卜治國？尹錫悅陷「巫俗信仰」爭議　身邊親信全是算命菩薩

驚揭Telegram「性侵交流群」！　調查曝：7萬人討論侵犯母親姊妹

囚犯拒移監掏槍對峙！墨西哥監獄爆槍戰7死　家屬企圖破門闖入

政府免關門！美參院深夜火速通過撥款法案　待拜登簽署生效

特斯拉宣布「召回70萬輛車」！3問題車款曝　胎壓警示異常

飲料店收攤「他工廠月薪3萬1」比較爽！苦主嘆：2年負債100萬

卓榮泰要地方自己面對天災　侯友宜：給民眾安穩生活是執政者責任

「狼人殺女神」出國滑雪狂摔飛！　陷挫敗求解發文：如何克服？

一提分手！女友怒了「有發生關係就要負責」　他挨轟渣男傻了

學霸替代役男墜樓亡！前員工聲援稱被霸凌離職　台達電提告

桃猿FA補償挑走牛棚型男呂詠臻 味全龍回應了！

轟柯志恩挺「獨厚雙北」的財劃法　綠委揭：高雄增幅成最後一名

看頭文字D愛上RX-7！日本阿嬤告別25年愛車　原廠霸氣接手

為了「傷害民主」爭議法案吵翻！　立院亂象英媒也關注

中國解除澳洲龍蝦輸入限制　中澳貿易戰全部結束

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

國際熱門新聞

日本2025新制　快速通關台灣旅客率先適用

「抓奶龍爪手」　男女街頭肉搏29秒片瘋傳

雪梨台陸夫妻雙屍案　新租戶：是場噩夢

酷航提前1.5小時飛　男沒被通知到登機口傻眼

川普換新髮型！　招牌金髮不見了

夫妻逼4女兒「當免費性奴」2年　害染性病

拜登批准對台軍事援助　價值5億7130萬美元

搭飛機耳朵痛炸　空服員1招緩解

空姐打開艙門「以為有樓梯」！踩空重摔停機坪

10歲少女為換遊戲幣「偷拍媽媽內衣照」

50歲男開車闖進德國聖誕市集　70人死傷

時薪上看6600元！　2025年4種熱門副業曝光

藍色小藥丸恐走入歷史！新版本「變成粉紅色」

波音737降落後「暴衝出跑道」！只差15m就墜海

更多熱門

相關新聞

與上海簽署　擬黑腳企鵝換小貓熊

與上海簽署　擬黑腳企鵝換小貓熊

台北市立動物園內的小貓熊家族共有11隻個體，雄性7隻、雌性4隻。由於繁殖能力會因動物身體健康狀況與年齡而產生變化，研判目前仍具繁殖能力的個體應該還有3對左右。為確保園內小貓熊族群的健康，台北動物園近年持續與日本動物園界合作，去年成功與日本多摩動物園進行雄性個體交換，來自日本的小貓熊「未來」，即是新加入臺北族群的新血緣，能為原本以福州大貓熊研究中心小貓熊家族為主體的繁殖群，增加新的遺傳多樣性。

秘魯山坡巨大落石…砸死車內3人

秘魯山坡巨大落石…砸死車內3人

蝙蝠洞海域「62種海洋生物現蹤」

蝙蝠洞海域「62種海洋生物現蹤」

現在衝「臺東成功－綠島」讓在地職人帶你玩！

現在衝「臺東成功－綠島」讓在地職人帶你玩！

秘魯「天外巨石」砸車3死！疑有台灣人　影片曝光

秘魯「天外巨石」砸車3死！疑有台灣人　影片曝光

關鍵字：

奧托馬約秘魯物種保育生物多樣性

讀者迴響

熱門新聞

台中「13歲姑姪檔」二度離家找到了

日本2025新制　快速通關台灣旅客率先適用

男警自爆劈腿女同事！派出所當砲房　分局回應了

《甄嬛傳》隔13年全員合體！「純元皇后本尊」首現身

他上傳「6000青鳥空拍照」　AI算出現場人數

護膝太貴！全聯倉儲罹難水電工綁腿海綿

18歲就滿臉刺青　他找不到工作決定洗掉

陸已婚男網紅爆「隱瞞同志又騙婚」！舔腳照被挖

謝克洋認愛「三立記者魏汶萱」　喊告媒體造謠

美麗新影城12／30起暫停營業　關鍵原因曝

翻轉字大師寫「巧芯」　寫的是垃圾

快訊／三立記者道歉了：會恪守記者本分

又有冷氣團「周日全台大降溫」　跨年冰凍中倒數

財劃法三讀通過　財部：增釋3753億衝擊全民福祉

妹子下面長痘痘！害羞內診「整片菜花田」炸出醫看傻

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

「金門坦克」陳玉珍清場！一掌拍下...黃捷不見了

院長韓國瑜抵達立法院　臉色凝重準備開會遭潑水

統神彈跳打拳嗆「把你打成狗」　蹦闆笑了：50萬台幣準備好了？

國中生神復刻Avantgardey！　整齊大跳中職應援曲＋三振舞

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面