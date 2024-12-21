秘魯發現27個全新物種！　「兩棲老鼠、圓頭魚」驚呆科學家

▲魚類專家從未見過這種圓頭構造。（圖／翻攝Conservation International）



記者吳美依／綜合報導

秘魯西北部的「奧托馬約」（Alto Mayo）發現27個全新物種，包括4種哺乳類、8種魚類、3種兩棲類、10種蝴蝶。其中又以兩棲老鼠與圓頭魚，最讓科學家感到驚艷。

非營利環境保育組織「保護國際」（Conservation International）2022年展開為期38天的考察，這塊面積約190萬英畝的森林與農業區，包含各式各樣的生態系，儘管人口密集，人們對其生物多樣性與生態系卻所知甚少。

研究人員希望，透過填補這塊知識空白，在面對森林砍伐與農業擴張之際，實施更有效的保育措施，卻沒想到收穫如此豐厚。考察負責人拉森（Trond Larsen）說，「我們非常驚訝地發現，在一個受到人類影響如此之大的地區，生物多樣性會如此之高。」

▲這種老鼠能夠適應陸上及水下生活。（圖／翻攝Conservation International）



其中，最令人驚訝的是一種「兩棲老鼠」，這種半水生齧齒類動物，僅在受農業活動威脅的一小塊沼澤森林被發現。牠們腳上有蹼，能夠適應水中生活，而且「令人難以置信地難找……人們對於這些物種所知甚少」，也因此迫切需要保育。

此外還有一種「圓頭魚」（blob-headed fish），參與考察的魚類專家都表示，從未見過此類特徵。拉森說，「圓頭魚有著非常奇怪的頭，看起來就像一個巨大腫脹的鼻子。科學家從未見過這種東西，而我們不知道這個奇怪團狀結構的功能是什麼。」一種可能的理論是，團狀結構有助於動物偵測食物，但這一切仍然是個謎。

CNN報導，如果一個物種被認為是「科學上的新發現」，意味著從未經歷正式命名的科學程序。除了上述2個物種之外，這次考察還發現了刺鼠、短尾果蝠、矮松鼠等。

不過，儘管這些都是「科學上的新發現」，卻不意味著完全不為人所知。事實上，這次考察獲得當地原住民研究員的協助，未來也將持續與原住民社群合作，展開保育工作。