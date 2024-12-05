秘魯「天外巨石」砸車3死！疑有台灣人　影片曝光

| Tragedia en Huarochirí, Perú: tres muertos y un herido tras caída de una roca gigante sobre una camioneta.



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記者張靖榕／綜合報導

秘魯瓦羅奇里省日前發生一起駭人的巨石砸車事故，過程被後方行車紀錄器記錄下來。一輛皮卡車被從高處墜落的巨石擊中，導致車內3名亞洲籍乘客死亡，另有1人重傷；據指出，死者中有台灣人，但消息未經我方證實。

▲巨石砸中皮卡車釀3死1重傷。（圖／翻攝X）



綜合秘魯媒體報導，這起悲劇發生於中央公路第98公里處，屬於一段山區路段。影片顯示，事故發生時，數輛車輛正在該路段等待反向車輛通過，結果皮卡車突然被從山頂掉落的巨石直接砸中，車身當場翻覆，車輛嚴重凹陷。

警方指出，事故影像由跟隨在皮卡車後方的車輛所拍攝，完整記錄了這起致命意外的過程。車上共4人，只有駕駛重傷送醫，其餘3名乘客都不幸罹難。

當地媒體指出，3名乘客分別來自台灣與中國，是到秘魯經商的商人。目前尚不清楚死者詳細身份，我方與中國當局也都未證實死者身份。

目前，秘魯警方仍在進一步調查此次事故的具體原因及細節。