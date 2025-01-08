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國旅衰退「武陵櫻花季2／8開跑」管制縮短16天　228連假首度高乘載

▲▼武陵櫻花季2/8開跑。（圖／武陵農場提供）

▲武陵櫻花季2/8開跑。（圖／武陵農場提供）

記者李姿慧／台北報導

武陵櫻花季疏運2月8日至23日登場，公路局祭出4大措施，包括場內每日總量管制6000人、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁，不過由於國旅衰退，櫻花季管制也從22天縮短為16天。另228連假也首度實施高乘載管制，限制3人以上小客車通行。

公路局副局長張舜清表示，武陵櫻花季已擬妥相關交通疏運作為，包括園區內總量管制、園區外道路交通管制、團客預約入園、散客預約接駁，櫻花季從2月8日到2月23日共有16天，疏運結束後，馬上碰到228連假，這3天連假也擬妥高乘載管制。

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公路局副總工程司李忠璋表示，武陵櫻花季已是國際著名景點，不少國外旅客也想造訪，櫻花季疏運期間有4大重要措施，其中總量管制每天限6千人入園，包括住宿遊客1800人、一日遊遊客4200人，一日遊分為團客及搭乘公共運輸散客，今年規劃一日遊平日團客限額1600人、公共運輸散客2600人；假日團客減少為1000人、公共運輸散客3200人。

▲▼武陵櫻花季2/8開跑。（圖／武陵農場提供）

▲武陵櫻花季2/8開跑。（圖／武陵農場提供）

另住宿遊客憑武陵農場製發車輛通行證進場，團體遊客透過預約平台登記並下載通行證進場，搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供之售票管道購買車票進場。

道路交通管制有3個階段，其中櫻花季期間，將在台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制、台7甲線思源啞口~中124線路口路邊禁止臨時停車。

▲▼武陵櫻花季管制措施。（圖／公路局提供）

▲武陵櫻花季管制措施。（圖／公路局提供）

此外，228連假預估仍有民眾上山賞花，考量停車位有限，且為維持交通順暢，2月28日至3月2日每日6時至13時，台7甲線29K+150南山路及台7甲線53k+900與中124線路口實施高乘載管制，限搭乘3人以上小客車通行，公共運輸大客車、大型重型機車不受此限。

李忠璋指出，228連假期間剛好接近武陵櫻花季，研判會有民眾到農場賞花，可能有較多車潮，為避免塞車影響遊玩興致及長時間疲勞，採用高乘載管制，3人以上共乘增加進場人數。

▲▼武陵櫻花季管制措施。（圖／公路局提供）

▲▼管制措施。（圖／公路局提供）

▲▼武陵櫻花季管制措施。（圖／公路局提供）

櫻花季疏運期間公共運輸接駁的賞櫻專車車票，將於1月9日起開賣，台北-武陵農場路線也將實施雙駕駛，國光客運總經理任季男表示，依循往例準備77部車輛和77名駕駛，駕駛實施兩梯次訓練，要把行車安全、服務品質做好；此外，國光客運也推出官方LINE訂票App，可以直接訂票外，除春節國道客運有65折優惠外，國光再加碼春節和武陵櫻花季有周周抽獎。

武陵農場副場長常方麒表示，「過往武陵櫻花季疏運期大約22天，今年縮短為16天，主要是國旅市場衰退，預估櫻花季不會那麼多人，住宿11月1日開放訂房，過往1分鐘內就會秒殺，今年櫻花季住宿1800個名額約6分鐘才售光。」

▲▼武陵櫻花季2/8開跑。（圖／武陵農場提供）

▲國旅衰退，武陵櫻花季疏運期縮短為16天。（圖／武陵農場提供）

常方麒指出，疫情期間武陵櫻花季日平均旅客曾達6千人次創下新高，疫後國門開放後下滑，2023年日均客為5500人次，2024年下滑至4500人次，創下新低，「國旅市場衰退滿嚴重的。」

至於花況，常方麒表示，冬季比較晚冷，11月過後才開始降溫，目前櫻花都還沒開，僅有部分山櫻花開花，過往梅花1月初就會開花，現在也開不到3分之1，花況很亂，不過預期今年2月15日到20日期間將是花況最美的時間點。

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