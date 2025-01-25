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東森購物陪你歡喜迎新年！　現場LIVE節目與紅包抽獎等你來

▲▼東森購物陪你過歡喜迎新年！　現場LIVE節目與紅包抽獎等你來

▲迎接新的一年，東森電視購物特別推出促購活動【蛇來運轉迎好運】，1月29日至2月2日每天下午15:20至16:30在東森廣場台北車站K區地下街舉辦現場LIVE節目，現場將有紅包大放送。（圖／東森購物提供，下同）

消費中心／綜合報導

農曆新年即將到來，東森電視購物特別推出「蛇來運轉迎好運」新春限定活動，讓消費者過年期間購物享優惠，還有機會贏得超值大獎！活動自1月25日(六)至2月2日(日)，只要在東森電視購物選購任兩件商品，就能參加頂級郵輪雙人遊抽獎，市價高達85,000元，讓幸運得主在新的一年展開夢幻旅程。

除了電視購物，今年更擴大舉辦現場活動，特別在台北車站K區地下街的東森廣場，推出【新春購爆爆】LIVE直播節目。1月29日至2月2日，每天下午15:20至16:30，購物專家將在現場介紹超殺商品，並與民眾互動，帶來最有趣的購物體驗。此外，現場還有【紅包大放送】，紅包內含10,000元E幣、象印鴛鴦萬用鍋、白蘭氏葉黃素等好禮，總價值超過100萬元，限量500份，送完為止，讓消費者新春好運滿滿。

▲▼東森購物陪你過歡喜迎新年！　現場LIVE節目與紅包抽獎等你來

▲▼新春活動期間，每天下午15:20至16:30，東森廣場台北車站現場LIVE節目【新春購爆爆】邀請購物專家旭村、怡君（上圖）及羅聆（下圖）與消費者同樂，活動現場還有開運紅包大放送。

▲▼東森購物陪你過歡喜迎新年！　現場LIVE節目與紅包抽獎等你來

購物專家陣容堅強，旭村將於1月29日（初一）至2月1日（初四）與民眾同樂，並在1月31日（初三）與怡君搭檔帶來雙專家組合，增添喜氣與樂趣。最後一天2月2日（初五），則由羅聆壓軸登場，為活動畫下完美句點。

民眾還可透過簡單方式參加【開運紅包大放送】抽獎，只要在活動期間於東森電視購物通路購買任一商品，或在東森廣場現場年貨大街單筆消費滿499元，即可兌換紅包，讓新年開運驚喜不斷。

▲▼東森購物陪你過歡喜迎新年！　現場LIVE節目與紅包抽獎等你來

▲東森購物陪你歡喜迎接新年到來，精彩現場LIVE節目與紅包抽獎和民眾同樂。

此外，「蛇來運轉迎好運」活動也將每日抽出一名幸運得主，贏得日韓頂級郵輪雙人遊，每日下午16:00在LIVE節目中公開抽獎，讓每一位參與者都能懷抱期待。

想親身體驗購物的現場魅力嗎？這個春節，不妨帶著家人朋友前往東森廣場，現場感受LIVE購物秀的熱鬧氛圍，搶購優惠、參與抽獎、迎接好運，讓蛇年從驚喜與歡樂開始！

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