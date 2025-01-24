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東森廣場台北車站「過年不打烊」　開運迎春「好康三重送」滿額立享折扣

▲▼東森廣場台北車站「過年不打烊」　開運迎春「好康三重送」滿額立享折扣

▲東森廣場推出「K區開運金好運搶先GO」活動，以三重驚喜迎接新春。（圖／東森購物提供，下同）

消費中心／綜合報導

農曆新年即將到來，東森廣場台北車站K區地下街特別推出「過年不打烊、好康一直嗨」的春節活動，讓消費者在年節期間也能盡情購物與享受美食。除了1/28除夕當天營業至下午六點外，其餘時間皆維持每日11點至22點的正常營業，陪伴民眾歡度新春。

▲▼東森廣場台北車站「過年不打烊」　開運迎春「好康三重送」滿額立享折扣

▲東森廣場台北車站K區地下街不打烊迎春，除夕營業至下午六點，其餘春節期間仍維持每日11點至22點常態營業。

今年最吸引人的優惠之一是「新春會員獨享專案」，於1月25日（六）至2月2日（日）大年初五期間，只要在餐飲或零售店單筆消費滿500元，即可獲贈50元電子券，相當於直接獲得新年紅包。此外，東森廣場更推出「K區開運金好運搶先GO」活動，以三重驚喜迎接新春。只要下載或登入《ETtoday東森新聞雲》App，在中廣場出示「K區開運金」活動頁面，即可參加紅包抽獎。完成會員任務後，還可用366枚東森幣兌換抽獎券，增加中獎機會。而在活動期間於Facebook打卡「@東森廣場-K區地下街」，並加上「#K區開運金好運搶先GO」標籤，還有機會抽中超值好禮。

▲▼東森廣場台北車站「過年不打烊」　開運迎春「好康三重送」滿額立享折扣

▲東森廣場台北車站K區地下街不打烊迎春，東、中、西廣場都設有小物市集，包含寵物、小孩童玩商品，適合親子同遊。

除了紅包與抽獎活動，東森廣場在西廣場設置投籃機與抓抓樂，出示《ETtoday東森新聞雲》App活動頁面即可免費挑戰，活動持續至三月底。此外，館內還有寶可夢旗艦店、扭蛋總動員等娛樂設施，讓親子一同體驗滿滿樂趣。

為了讓消費者在春節期間買得更盡興，K區地下街集結寶雅、眼鏡市場等生活零售品牌，以及丸亀製麵、薩莉亞、點八小食、山崎麵包等知名餐飲店，各家店鋪更推出春節限定優惠。山崎麵包祭出年節甜點促銷，2月2日前購買果子禮盒可享10元折扣，餅乾禮盒則可任選6包折價15元。丸亀製麵則推出期間限定「酸菜魚烏龍麵」，加30元即可升級大碗，酸香濃郁，溫暖寒冬。

▲▼東森廣場台北車站「過年不打烊」　開運迎春「好康三重送」滿額立享折扣

▲東森廣場台北車站K區地下街過年不打烊，1/25(六)至2/2(日)大年初五期間，只要在餐飲、零售單筆消費滿500元，即可獲贈50元電子券。

人氣義大利麵品牌「薩莉亞」推出消費滿199元即可參加轉盤抽獎，幸運兒可獲得品牌專屬優惠券。而「點八小食」則帶來「點食成金」活動，消費滿800元即可抽獎，有機會獲得沖繩來回機票、精品鍋具組、3,000元現金抵用券及多款美食兌換券，讓用餐充滿驚喜。剛領到年終獎金的上班族則可趁機換副新眼鏡，「眼鏡市場」推出滿6,000元折600元的優惠，還加碼贈送品牌眼鏡布，讓你「換個新視界，迎接好春光」。

▲▼東森廣場台北車站「過年不打烊」　開運迎春「好康三重送」滿額立享折扣

▲東森廣場台北車站K區新春期間推出「轉轉享優惠」活動，當日加入新會員或是消費滿199元即可參加轉盤抽獎。

春節長達九天連假，東森廣場台北車站K區地下街從購物折扣到娛樂體驗一應俱全，無論是買年貨、玩遊戲，還是享受美食，都能一次滿足。想要感受濃厚的年節氣氛，別忘揪上親朋好友，一起來逛逛吧！

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