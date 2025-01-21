到場就有獎！蛇來添福紅包三重送　總獎金20萬好運搶先GO

文／APP活動小組

新年發財蛇去哪？ETtoday新聞雲APP 攜手「東森廣場台北車站」（K 區地下街）推出「Ｋ區開運金 好運搶先GO」開運紅包三重送活動！超過1,600個紅包，總獎金近20萬等你拿，中獎率100％！

1/25（六）～2/2（日）大年初五，只要下載《新聞雲 APP》並參加「好禮兌換活動」，即有機會搶先成為「開運金」幸運得主！返鄉出遊、走春拜年，千萬別忘了下載新聞雲APP、順路到台北車站東森廣場抽紅包！

「K區開運金 好運搶先GO」三重送 活動辦法：

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活動期間：1/25～2/2

第一重_蛇到北車開運抽

下載／登入《新聞雲 App》，並於 1/25～2/2 期間，前往「台北車站東森廣場中廣場服務台」，出示《K區開運金 好運搶先GO》APP活動頁面，即可享【K 區開運金】紅包抽獎機會 1 次，人人有獎！（紅包數量有限，先到先得，千萬別錯過！）

第二重_幣幣相連搶先換

打開《新聞雲 App》至「好禮兌換區」使用 366 枚東森幣兌換，1/25～2/2 天天限量 100份 的【K 區開運金】紅包抽獎機會。（東森幣可透過APP新手任務、每日任務賺取，盡早累積盡早換！）

第三重＿打卡添福加碼抽

活動期間FB打卡 @東森廣場-K區地下街，再Hashtag「#K區開運金好運搶先GO」就有機會抽中超值好禮。

更多活動詳情，請詳閱活動頁說明，或至東森廣場台北車站（K 區地下街）現場洽詢。蛇來運轉紅包滿袋，新聞雲和東森廣場陪您一起拿紅包、迎好運、財源滾滾！