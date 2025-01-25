平均2.5至9.5分鐘！台北捷運春節班距出爐　兒新、貓纜除夕暫停營運

▲台北捷運春節班距出爐。（資料圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

農曆春節連假即將到來，台北捷運全年無休，持續陪伴大家歡喜迎新年，各個路線採假日班距運行，文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線平均班距約2.5至9.5分鐘，視人潮情形彈性調整班距。

今年農曆春節假期一連9天，自1月25日至2月2日止，台北捷運各路線均採假日班距運行，文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線各主線平均班距約2.5至9.5分鐘，深夜時段班距約12分鐘，並視人潮情形彈性調整班距；新北投及小碧潭支線全天班距約10至20分鐘。

攜帶自行車搭乘捷運部分，文湖線各車站、淡水站、台北車站、忠孝新生站、忠孝復興站、南京復興站、大安站不開放，其他車站均開放購票進出。而大型寵物車搭乘捷運狀況，文湖線各車站、台北車站、忠孝新生站、忠孝復興站、南京復興站、大安站不開放，其餘各車站均開放購票進出。

台北捷運公司表示，動物園站及淡水站等連假遊憩地區，將視車站人潮狀況調整。貓空纜車、兒童新樂園、台北小巨蛋、北投會館、遺失物中心、捷運商品館、桌球場等春節服務時間與營運情形，遺失物中心1月25日與2月1日連續兩個週六開放，服務時間為中午12時至晚上8時。

兒童新樂園1月28日（除夕）暫停營運，其餘日期正常開放，開放時間為上午9時至晚上8時；台北小巨蛋冰上樂園1月28日（除夕）暫停服務，其餘日期正常開放，營業時間為上午9時至晚上9時；貓空纜車1月28日（除夕）暫停服務，其餘日期正常開放，開放時間為上午9時至晚上10時。

捷運商品館（南京復興店、中山店及忠孝復興店），台北車站店配合車站施工暫停服務，南京復興店、中山店及忠孝復興店於1月28日（除夕）暫停服務一日，其餘日期正常開放，營業時間為12時30分至傍晚7時30分；北投會館捷之旅春節連假皆正常營運。

活動中心籃球場、羽球場、桌球場、健身房等各項運動設施，1月28日至29日（除夕至初一）暫停服務，1月30日至2月2日（初二至初五）營運時間為8時至傍晚5時，2月3日起恢復正常服務時間；游泳池1月28日至31日（除夕至初三）暫停服務，2月1日至2日（初四至初五）開放下午場，2月3日起恢復正常服務時間。

至於訓練教室、逃生體驗營及北投旅客服務中心，1月28日至31日（除夕至初三）暫停服務，2月1日起恢復正常服務時間。桌球場（板橋站、南港展覽館站）春節期間皆正常營運，營運時間為8時至晚上10時。