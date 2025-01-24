明天春節連假首日「國道9路段易塞」　高公局：南下改下午出發

▲春節連假首日預估國道有9大易塞路段。（資料圖／游瓊華翻攝）

記者李姿慧／台北報導

春節9天連假明天（25日）開跑，高公局研判，明天國道將有9大易塞路段，交通量為平常1.2倍，呼籲南下可改下午再出發，避開塞車。

今日為春節連續假期前1天上班日，西部國道路網於下午1時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1內湖至圓山南向、林口至五股北向，其餘國道路段大致正常。截至傍晚5時，國道交通量為71.6百萬車公里，預估今日交通量為107百萬車公里。

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明日為春節連續假期首日，也是小年夜前二日，高公局預估國道交通量為106百萬車公里，為年平均平日1.2倍，其中南向交通量可達60百萬車公里，為年平均平日的1.3倍。

高公局研判明天國道有9大易塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武至左營端等路段。

高公局也建議，明天南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

此外，明日東半部及桃園以北地區有局部短暫雨，高公局提醒，行車遇大雨時應開亮車頭大燈，並保持較長的跟車距離，且小心駕駛及避免變換車道，維護行車安全。