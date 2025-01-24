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大陸 大陸焦點 特派現場

鮑魚、海參都入菜！寵物百元「年夜飯」爆紅　陸網喊：比主人好

▲寵物百元「年夜飯」。（圖／翻攝自新民晚報）

▲大陸有不少販售寵物百元「年夜飯」的賣家。（圖／翻攝自新民晚報）

記者廖翊慈／綜合報導

春節將至，各種寵物的「過節消費」也吸引著鏟屎官們，其中「寵物年夜飯」成近年來的新商機，內容物除了基本的牛肉、雞肉、豬肉之外，高級一點的禮盒，甚至還有鮑魚跟海參，價格幾十元至100多元都有（人民幣，下同）。不少網友羨慕直呼，「吃得的比主人還好！」

據《新民晚報》報導，從其中一款菜單來看，一份寵物年夜飯包含，前菜、主菜、湯品、主食和甜點等多個種類。用牛肉、雞肉、牛奶優格，以及水果等食材，做出糖葫蘆、鯛魚燒、小籠包、金元寶、湯圓、八寶飯等樣貌。

▲▼陸寵物百元「年夜飯」爆紅。（圖／翻攝自新民晚報）

▲▼寵物「年夜飯」有各種菜色供飼主挑選。（圖／翻攝自新民晚報）

▲▼陸寵物百元「年夜飯」爆紅。（圖／翻攝自新民晚報）

相關平台顯示，在眾多菜色中，最熱門的為佛跳牆、雙色富貴鮑魚飯、威靈頓牛排、紅棗燉羊肉、鯛魚燒、鮑參膠佛跳牆、鮭魚鱈魚飯，還有雞肉、羊奶等原料製成的「黃金魚籽福袋」。

一名賣家表示，「年前都在通宵趕工，我們的年夜便當禮盒上線三天，賣了近100份，本來想截單，但陸陸續續有飼主希望我加單，最後賣到188份。」

▲▼陸寵物百元「年夜飯」爆紅。（圖／翻攝自新民晚報）

▲▼陸寵物百元「年夜飯」爆紅。（圖／翻攝自新民晚報）

▲▼陸寵物百元「年夜飯」爆紅。（圖／翻攝自新民晚報）

▲不少飼主曬出，毛孩享用的模樣。（圖／翻攝自新民晚報，上同）

另一名賣家指出，自家的寵物年夜飯售價288元，僅準備了20份，上架不到三天僅剩4份。還有一名賣家表示，生意比預期好太多了，「年前幾乎每天都要加班製作寵物年夜飯，有客人提前一個月訂，還是沒訂到。」

世界小動物獸醫師組織(WSAVA)營養專科協會委員林秀佳表示，「如果說你今天想要餵寵物吃任何，多於牠日常飲食的東西，那我們通常建議，熱量不要多於牠一天所需熱量的10%。」

她建議，飼主在家也可以選用一些低脂低熱量的食物，來改善毛孩的伙食，如蘋果、綠花椰菜、藍莓、南瓜等，不要用油也不要用鹽，食材最好是寵物之前吃過，且沒有出現太大問題的，這樣比較安全。

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