視察大台南智慧交通中心掌握春節連假交通狀況　黃偉哲慰勉春節執勤人員

▲台南市長黃偉哲於24日前往大台南智慧交通中心，瞭解交通狀況及整備情形，並慰勉春節執勤人員的辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府迎接今年春節連續假期的人潮，為確保交通順暢，市政團隊已針對重要景點及燈節活動，規劃相關交通疏導措施，且安排春節執勤人力，市長黃偉哲於24日前往大台南智慧交通中心瞭解交通狀況及整備情形，並慰勉春節執勤人員的辛勞。

市長黃偉哲表示，台南以往假期即有許多遊客到訪，預估春節期間亦有較大量的返鄉與旅遊人潮來台南，因此交通局、警察局等人員不敢鬆懈，除了事前妥善規劃交通疏導計畫外，交通局於春節連假期間也每日派駐人員於大台南智慧交通中心，針對各重要道路及路口進行即時交通監控及瓶頸交通疏導，及在重要交通轉運站等節點進行旅客疏導與相關服務，並隨時與警察局做密切聯繫與配合，警察局也全面動員在各大景點週邊執行交通疏導指揮工作，以確保市民與旅客的交通順暢與安全。

交通局長王銘德表示，針對以往十分受遊客歡迎的安平地區，交通局與安平公所也循往例，合作規劃3條免費接駁車路線，繞行安平地區主要停車場及主要景點，歡迎民眾多加利用。另春節連假期間全市大台南公車含小黃公車將依假日及春節班表行駛；僅1月28日除夕當天19:00之後班次停駛，但服務高鐵站的H31、32、62、黃9、橘9、橘9-1及 台灣好行98府城台江線、梅嶺線、111台南小港機場巴士則當日依假日班表營運至末班。歡迎民眾來府城搭乘「大台南公車」走春。

市府已整理重要景點之交通疏導措施，公布於「臺南行春」（https://tainan-newyear.tw/）及交通局網站( https://traffic.tainan.gov.tw/)，歡迎民眾出遊前提前查詢，並善用停車、公車等相關APP，預先規劃行程，避免塞車及減少尋找停車位的時間，歡樂暢遊台南、開心過新年。