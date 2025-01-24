大罷免時代來臨？　吳子嘉預言結果「大膽喊1句」：變更混亂

▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

全台各縣市公民團體正發起一波波連署罷免國民黨行動，即將出現遍地開花的大罷免時代，不過，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，「沒有罷免的可能性」，朝野衝突沒有到這種程度，民進黨團總召柯建銘將這件事搞成了一個運動，反而讓整個事情變得混亂。

吳子嘉在《董事長開講》網路直播節目中，預估這次大罷免的結果，「根本沒有罷免的可能性」，如果國民黨立委葉元之和台中的兩席差距較小，還有可能性，但目前完全沒有可能性，因為柯建銘把這件事情搞成一個運動，事情全部攪在一起，變得更混亂。

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國民黨立委徐巧芯表示，民調有7成都不贊成罷免，是壓倒性，國民黨有的區域立委做民調，神奇的是，「本來沒人認識他，一直講要罷免他，他的滿意度就一直往上飆升」。徐巧芯指出，討厭她的是民進黨，那些人本來就會去投罷免票，但國民黨的支持者認為她在前面作戰，「雙方是互相拉扯的」。

此外，吳子嘉指出，有新聞報導稱一些村子裡的老伯伯喊要罷免徐巧芯。對此，徐巧芯笑喊，這件事情已經講了2年，「每一次選舉都說深藍老伯伯反對我，但是最後投票結果就不是這樣啊」。

▼吳子嘉預言結果。（圖／記者黃克翔攝）

