健康迎新年　竹市社區營養推廣中心推「春節5大飲食攻略」

▲輕鬆享受團圓佳節，健康迎接美好的新年。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

農曆春節是家人團聚、共享美味佳餚的時刻，象徵著圓滿和祝福。新竹市衛生局表示，雖然團圓飯美味誘人，但過多的油脂、糖分與鹽分可能會對健康造成負擔，為了讓大家在享受美食的同時保持健康，特別推出「春節5大飲食攻略」，包括均衡攝取六大類食物、選擇健康烹調方式（少油炸）、聰明選擇應景零食、適當儲存剩餘年菜、以及少吃多動幫助消化，幫助民眾在新的一年裡，輕鬆享受團圓佳節，並祈願「壞事龍總去，健康蛇進來」，健康迎接美好的新年。

新竹市代理市長邱臣遠表示，春節是大家一年中最重要的團聚時刻，在享受美食的同時，如何吃得健康又安心，避免因年節攝取過多油膩、高鹽、高糖的食物，而忽略了蔬果與均衡營養，成為許多人關心的課題。市府特別推廣「春節5大飲食攻略」，幫助市民朋友在享受團圓佳餚的同時，兼顧營養與健康。

社區營養推廣中心表示，「春節5攻略」分別為攻略一：均衡攝取六大類，鼓勵民眾以國健署「我的餐盤」飲食原則為基礎；每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙，將六大類食物合理搭配，達到均衡又健康。

攻略二：營養師建議，年節料理應以清蒸、水煮、涼拌、滷、烤等健康烹調方式，取代油炸、糖醋、勾芡等高熱量料理，並善用天然辛香料及新鮮水果來增添風味，減少多餘油脂及調味料的攝取，享受美味同時守護健康。

攻略三：應景零食聰明吃，堅果雖然健康但富含熱量，提倡以「原味」取代調味、以「原型」取代加工，並以白開水、氣泡水或無糖茶代替含糖飲料或酒類，降低對身體的負擔。

攻略四：年菜有餘快冰存，年節「剩餘」的年菜若儲存不當容易變成細菌繁殖的溫床，建議當餐吃多少煮多少，避免重複加熱。若吃不完的菜餚應在降溫至約60℃後盡速放入冰箱加蓋保存，復熱時也務必徹底加熱至中心溫度超過75°C，才能有效抑制微生物孳生。

攻略五：少吃多動助消化，提醒春節期間可透過登山健走、爬樓梯、騎自行車或是跟著居家影片做運動，將運動輕鬆地融入日常生活中，幫助消耗多餘熱量，避免成為「年後肥胖」的成員。

衛生局呼籲，現代人生活忙碌，經常依賴外食解決三餐，過年期間可適度調整飲食習慣，選擇健康的烹調方式和食材、維持休假期間規律作息不熬夜、保持愉悅好心情、搭配良好的運動安排，讓大家一起過個充滿活力又健康的年節假期。