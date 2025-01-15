歡慶藥師節　竹市表揚績優藥師感謝守護市民用藥安全

▲新竹馬偕紀念醫院協助竹市藥事人員繼續教育熱心服務。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為感謝藥師們守護民眾健康，走入社區提供在地化的藥事服務，強化用藥安全及藥物濫用等衛教宣導，為民眾的用藥安全把關，新竹市藥師公會於日前在芙洛麗大飯店舉辦「114年藥師節慶祝大會」，新竹市代理市長邱臣遠出席並於會中表揚13位服務年資逾40年的資深藥師，包含執業50年資深藥師包括朱志浩、李淑姬、林美媛、賴榮芳、謝德盛；執業40年資深藥師包括黃華鏞、楊華珊、魏佳麗、李元雄、陳瑞年、趙忠強、蕭世忠、江慧姬，並頒發感謝狀肯定藥師們的無私奉獻，祝福藥師節快樂。

邱臣遠表示，1月15日是台灣藥師節，藥師們肩負著確保藥品安全、提供用藥指導與維護民眾健康的重要職責，感謝藥師公會協助整合藥局及社區資源。自去(113)年底起，藥師公會配合擴大敬老卡及愛心卡的使用範圍，至今已累計有14家藥局參與，並成功建立友善社區藥局，進一步提升對長輩及身心障礙朋友的健康照護。

竹市藥師公會理事長柯廷佳表示，今年農曆年假期長達9天，提醒持有慢性病處方箋的民眾，如果領藥時間恰逢春節假期，請提前領藥，確保過年前備足藥品並定時服藥，若是計畫假期出國，請注意攜帶足夠的日常使用藥品，建議預備1到2倍的藥量，以備不時之需。

衛生局表示，為維護民眾用藥安全，衛生局持續針對市售藥物及藥物廣告進行監控與稽查。同時，為確保正確用藥，提醒民眾牢記「五不原則」：不聽、不信、不買、不吃、不推薦，避免對健康造成傷害且浪費金錢；並遵循「五要原則」：要知道風險、要看清標示、要告知病況、要遵照醫囑、要詢問藥師，共同打造安全的用藥環境。相關資訊可參考衛生福利部食品藥物管理署官網提供的用藥安全宣導( www.fda.gov.tw )，若對所使用的藥物有任何疑問，請至社區藥局諮詢專業藥師，以保障用藥安全。

衛生局說明，期許未來有更多藥師（生）加入藥事服務行列，透過社區藥事服務，讓民眾用藥更安心，並協助推動市府各項公共衛生政策，營造高齡友善的環境，保障市民的健康安全，將竹市打造成健康安心的幸福城市。