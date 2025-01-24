川普尋求第三總統任期？　共和黨人提議修憲

▲共和黨人推動修憲，要讓川普再當一任總統。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普先前曾開玩笑稱要競選第3任期，但依據美國憲法第22修正案明文規定，總統任期不超過兩屆。就在23日晚間，田納西州共和黨眾議員奧格茲（Andy Ogles）提案修憲，此提案允許川普在繼續第3總統任期。

福斯新聞、Newsweek等報導，奧格茲提案對美國憲法第22修正案進行修正，即任何人不得當選總統超過三次，在連續當選兩次之後不得再續任額外任期，在他人當選總統任期內擔任總統或代理總統職務超過某一任期兩年者，不得當選總統超過兩次。

奧格茲稱，「（川普）已經證明他自己是現代歷史上唯一能夠扭轉國家衰落、讓美國恢復偉大的人物，我們必須給他足夠時間實現此目標」，必須向川普提供一切必要資源，糾正拜登政府設定的災難性方針，因此提議修憲，允許川普當選第三屆總統，確保美國維持國家迫切需要的大膽領導力。目前白宮發言人尚未做出立即回應。

依據上述最新提案內容，若總統連續當選兩屆，則禁止其競選第3屆。換句話說，若此修正案生效，前總統柯林頓、歐巴馬等人均無法尋求第3任期，這次的修正案將對川普、副總統范斯有利。

只不過要對美國憲法第22修正案進行修改或是廢除頗有難度，必須取得龐大支持。依據現行制度規定，修憲案生效之前，必須取得國會參眾兩院三分之二議員表決通過，或是由三分之二的州議會開會提案，並經四分之三州議會批准。