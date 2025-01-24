隨便一項都是人生勝利組！美國總統子女「9大福利」　住白宮超奢華

▲美國白宮 。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國現任總統川普宣誓就職、重返白宮後，其幼子拜倫將再度享有作為總統子女的9項奢華特權，包括專屬特勤保護、使用總統專機，以及在白宮內外使用私人電影院與高爾夫球場。即使拜倫目前就讀紐約大學，並未住進白宮，但仍可隨時享受這些優越待遇。

根據美媒《商業內幕》，作為美國第一家庭子女，首先可享有白宮居住權。白宮內部擁有132個房間，包括一座私人電影院、一座高爾夫球場，且還設有保齡球道、籃球場、餐廳與巧克力店等多種娛樂設施，白宮的庭院也是總統子女遊玩的場所，他們可以漫步在花園中，或與寵物一起遊玩。

▲川普在白宮橢圓形辦公室找到拜登留下來的信。（圖／路透）

除了白宮的居住環境外，美國第一家庭子女還能使用空軍一號、海軍一號等交通工具，且能伴隨父母一同出行。空軍一號內部空間達4000平方英尺，分為三層，設有會議室、餐廳、總統專屬的私人區域及健身房。此外，飛機上還有手術室和可供應100餐的廚房，無論是安全性還是舒適性都無可挑剔。

身為美國第一家庭的一員，總統子女也有機會接觸到來自全球的名人與政要，從電影明星到各國元首。白宮內的專業廚師也隨時為總統子女提供餐點與宵夜，儘管這些餐費需由第一家庭自行支付。

白宮的歷史意義也賦予總統子女特別的裝飾自由。他們可以根據個人喜好臨時改造自己的房間，但必須避免對歷史建築造成結構性的改動。這些特殊待遇讓白宮生活既奢華又充滿紀念價值。

▲身為美國總統子女的拜倫，也能跟著搭乘空軍一號專機。（圖／路透）

總統子女即便成年後，仍享有美國特勤局全天候保護，保障人身安全。根據規定，總統卸任後，其子女的保護服務可延長一段時間。舉例，川普2021年卸任後，特別將其4名成年子女的特勤保護延長6個月，而拜倫也一直享有特勤局的保護。

此外，作為美國總統的子女，其累積的聲量、名望、人脈都有助於未來投入政界，甚至是參選總統，例如前總統小布希。