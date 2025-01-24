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大砍預算「剝奪發票中獎小確幸？」　事實查核中心揭真相

砍預算剝奪發票中獎小確幸？　事實查核中心揭真相：雙方都只呈現部分事實

圖文／鏡週刊

中央政府今年度總預算日前三讀通過，財政部預算被刪減3,500萬、凍結4,000萬。財政部日前宣稱，在野刪除委辦費10％，等於將統一發票中奬經費刪減18.5億，預計減少360萬個中奬機會。國民黨立委王鴻薇則批財政部造謠，稱發票獎金是法定預算，根本不能刪。

對此，台灣事實查核中心查證後指出，統一發票獎金雖為法定預算，但按例可以刪減；不過今年委辦費比去年多編列35億，即使被砍18.5億，仍較去年多出16.5億，所以實際上，今年中獎機會仍比去年多290萬個。「立委與財政部說法，都各自呈現了部分事實。」

今年度總預算審查鬧得沸沸揚揚，一邊是中央各部會齊聲哭窮，指控在野刪凍預算癱瘓國家，另一邊則是藍白立委駁斥綠營說法，批評政府帶頭造謠，面對雙方圖卡轟炸，民眾即便檢視兩邊說法，但若不了解法規運作，也難辨別哪邊的說法正確。

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以財政部「委辦費（含統一發票中奬經費）遭通刪10％將影響民眾中奬小確幸」的說法為例，經事實查核中心查證，統一發票獎金確實屬於法定預算，但按照往年慣例，這筆預算可以刪減；不過今年委辦費遭刪減後，仍比去年多，故實際上今年的中獎機會比去年更多。所以「立委與財政部說法，都各自呈現了部分事實。」

事實查核中心指出，賦稅署預算書中的確能看到委辦費184.8億，其中含統一發票獎金182.9億。因此財政部主張，立院統刪委辦費10％、約18.5億後，估計減少360萬個500元獎金中獎機會。

然而，因應營業稅收入增加，今年統一發票委辦費比去年（149億）多編列約35億，即使扣除18.5億，仍比去年多出約16.5億。依照財政部說明，還是比去年增開290萬個中獎機會。也就是說，影響中獎權益的說法，是因刪減後預算少於財政部的原先計畫，但民眾統一發票的中獎機率還是比去年高

另一邊，藍委王鴻薇主張，統一發票經費是依《加值型及非加值型營業稅法》第58條提撥營業稅3％而來，屬於法定預算，無法刪減。經事實查核中心查證，王鴻薇所謂的法定預算，正式名稱為「法律義務支出」，是指政府依法要負擔的經費，如人事、勞健保費用等等，因為是依法編列，所以無法刪減。立法院通案刪減決議也規定，委辦費統刪10％，但要排除法律規定支出。可實際檢視統一發票預算，會發現近年都有被立法院刪減。


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