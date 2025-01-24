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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳春城稱「壯世代」是做公益　被爆立委期間一年拿2000多萬標案

▲▼民進黨立院黨團召開壯世代 招搖 壯 騙 立意良善 利益良善 記者會 吳思瑤 陳培瑜 蔡易餘 林志潔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立院黨團召開記者會質疑吳春城壯世代爭議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立委吳春城大力推動「壯世代」及相關政策，他所創立的「壯世代協會」也拿到許多標案，總預算審查時，吳春城更針對國發會、體育署、故宮等單位，提出上千萬的預算凍結案，要求將「銀髮族」等辭彙全面更名為「壯世代」，吳春城稱這是在做公益。民進黨團今（24日）踢爆，吳春城在擔任立委這一年間，其太太、小孩有關的公司、協會、企業等，就拿了2000多萬相關標案。法學教授林志潔直言，這很明顯構成涉犯《利益衝突迴避法》要件，建議民進黨團告發《貪污治罪條例》圖利犯行。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，《壯世代政策與產業發展促進法》是各黨協商通過法案，一直期待朝野推動民生法案是立意良善，黨團也願意合作，當時自己和國民黨立委洪孟楷也為條文做最後調整，讓包山包海的「壯促法」減少衝擊，讓無所不包的修法盡可能減緩對政府施政的衝擊，盡可能拆地雷。

吳思瑤指出，第一，吳春城原本要求成立專責辦公室、行政院長當召集人，但後來調整為國發會主責；第二，原本要為壯世代設立發展基金，但違反憲法、預算法，改列為寬列預算，否則設了基金會流到誰的口袋；第三，原要求各部會相關法規，要將中高齡名詞在兩年內一律正名為壯世代，如果沒有擋住，就可以遂行吳春城凡事壯世代，因為吳春城申請了專利。

吳思瑤說，雖然擋下三個炸彈，該法經過檢視，終於看清楚真面目，這不是立意良善，而是利益良善的法規，衛福部次長一再說世界各國沒有壯世代用語，委員會審查時就因此被吳春城報復，請陳昭姿協助提案凍結一半特別費，甚至通過專法後還不滿足，民眾黨提出壯世代相關預算凍結案，總共有27案，要凍結4.8億元，撤案後則改凍結2.05億元。

綠委陳培瑜指出，吳春城一整年只要開口質詢就是壯世代，他要求故宮指示牌、文宣的銀髮族通通改成壯世代，吳春城前幾天說，「我有什麼利益，我一點利益都沒有，我在做公益。」陳培瑜列出公開採購網資訊，跟吳及其太太、小孩有關的公司、協會、企業等，在吳擔任立委的這一年間，就拿了2000多萬的中央政府跟縣市政府標案，這叫迴避利益嗎？中飽私囊還沒有法學素養。

法學教授林志潔說，吳春城以民代身分推動與利益相關法案，且配偶子女在商業公司中都有壯世代業務，絕對符合《利益衝突迴避法》構成要件，吳春城明知自己跟配偶有相關業務，卻利用立委職權要脅各部會推動政策，「圖利壯世代相關產業非常明顯」，難不成銀寶善存也要改成壯世代善存？建請民進黨團應該告發《貪污治罪條例》圖利犯行，從沒看過有人這麼明目張膽圖利自己的相關產業。

蔡易餘則說，吳春城主動來找他連署法案，強調台灣高齡化社會應該讓這些高齡者可以投入工作，聽起來就是立意良善，但完全沒想到，吳春城想要創造新名詞定義，取得詮釋、商標控制權。壯世代的主張包括教科書要去除舊標籤如高齡、銀髮、老人，新標籤是壯世代、建議國家級的年齡資料庫、修改勞動法規、成立第三人生大學、審定上市櫃公司ESG標準等，黃國昌不是最會連連看嗎？民眾黨團提案要凍結國發會、教育部的法案時，唯一簽名的就是黃國昌，不要再迴避問題，自己先回答清楚。

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