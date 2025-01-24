年前買氣旺！陸金市延後放年假　店員：0.01g黃金手機貼最熱銷

▲黃金手機貼在水貝黃金市場熱銷。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

中國國內金價近日逢年前旺季，表現強勁。周大福等黃金品牌的足金、飾品報價均突破每克833元（人民幣，下同），創出新高。 深圳水貝黃金市場的店家也指出，「原本打算週一就放假進行年底盤點，但這幾天生意還是很好，於是決定週日才開始放年假。」

據《證券時報》報導，深圳水貝黃金市場一名老闆表示，「繼1克重的金豆成為網紅產品後，『0.01克金』黃金手機貼成為年輕消費者的新寵。」

▲多數年輕人不只買一個黃金手機貼。（圖／翻攝自小紅書）

市場公開數據顯示，有淘寶賣場足金手機貼賣了超過20萬片。有網友調侃稱，「年輕人全款拿下人生第一塊金。」

據了解，這款黃金手機貼主要用於，透明手機殼的裝飾，因金貼十分薄，可以透過透明手機殼直接將「金貼」卡緊、固定在手機背面。款式五花八門，有「暴富發財」、「時來運轉」、「上上籤」和寓意吉祥的財神爺、招財貓等，也有卡通聯名款。

▲黃金手機貼在淘寶也相當熱銷。（圖／翻攝自小紅書）

每張貼紙黃金克重通常在0.01克到0.2克之間，價格從20、30元到100多元不等。有網友細算價格並指出，一張黃金手機貼看似便宜，但如果換算成1克價格，有的甚至要1000、2000元。

報導指出，黃金回收價格與售價之間，差價也越來越大。有店家指出，23日的回收金價是每克634元，與售價的差距是20元，而在過去，回收價格與售價之間差價，大多在10元左右。