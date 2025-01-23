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大陸 大陸焦點 特派現場

年前連漲！陸金價已至3747元　他淨賺87萬仍嘆：後悔賣早了

▲黃金,金飾。（圖／CFP）

▲陳先生將手中的金條賣出，淨賺19.5萬元人民幣。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

滬金主力合約22日升破645元／克（人民幣，下同），再次刷新歷史新高。國際金價同樣刷新兩個月高點，COMEX黃金價格報2770美元／盎司，倫敦金價格報2763美元／盎司。中國多個品牌黃金價格已來到每克833元（約台幣3747元）。

據《每日經濟新聞》報導，一名黃金買家陳先生表示，「我看到金價漲上來了，本以為賣個好價錢能過個好年了，沒想到剛賣就大漲，起碼少賺 1萬多元。」

陳先生前幾日看到金價連續上漲，忍不住出手，「這四根金條我是2023年7月買的，一根1000克，另外三個都是50克，當時以每克455.8元買入，看到近期金價不斷上漲，特別是中國國內金價漲勢比國際金價還猛，決定賣出變現，那天早上我以每克625元的價格賣出，1150克金條總共賣了近72萬元。」

陳先生表示，一年半下來，金價不斷上漲，這四根金條，讓他淨賺19.5萬元（約台幣87.7萬元），「這筆投資確實可以，但是賣了之後，稍微有點後悔的感覺，一個是賣完金價就大漲，中國國內金價創出歷史新高，另一個是還能不能遇到收益這麼好的投資產品。」

▲▼香港周大福珠寶、珠寶企業、金飾 。（圖／CFP）

▲周大福在第三季淨關閉了261家內地零售點。（圖／CFP）

報導指出，金價飆升，銀樓實體店的業績卻背道而馳。周大福22日在港交所發佈公告稱，截至2024年12月31日止三個月（第三季），集團零售值下降14.2%，其中，中國內地市場零售值下降13.0%，香港及澳門市場零售值下降20.4%，其他市場零售值下降14.2%，在零售網路方面，周大福在第三季淨關閉了261家內地零售點，原因為優化零售網路。

一名銀樓店員指出，「傳統消費旺季來臨，最近週末特別忙，有時候連午餐都顧不上吃，很多客戶都是奔著生肖蛇飾品來的，包括項鍊、手鍊和耳飾等，另外，有些年輕人喜歡購買克數較小的產品，『小而美』的產品，也逐漸成為黃金品牌商家開闢的競爭新賽道，例如金豆、黃金貼紙等。」

一名專家稱，美國「再通膨」預期可望支撐黃金與美元、美債同漲，近期金價的快速上漲與此密切相關，黃金具有商品屬性、天然貨幣屬性和資產屬性。

工銀瑞信基金表示，儘管聯準會降息預期不斷下修使得金價承壓，但降息下修空間有限，通膨預期將托底金價，美元指數及美債上行可能減緩聯準會的降息步伐。

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