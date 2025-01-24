大陸去年黃金儲備量創歷史新高　排名全球第6

▲黃金。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

中國黃金協會今（24）日發布的最新統計數據顯示，2024年中國人民銀行（大陸央行）的黃金儲備為2279.57噸，位居全球第6位，再創歷史新高。不過，同年大陸黃金消費量為985.31噸，年減9.58％。

2024年，大陸國內原料產金377.242噸，年增0.56％，其中，黃金礦產金完成298.408噸，有色副產金完成78.834噸。

另外，2024年進口原料產金156.864噸，年增8.83％，2024年，大陸大型黃金集團境外礦山實現礦產金產量71.937噸，年增19.14％。

2024年，大陸黃金消費量985.31噸，年減9.58％。其中：黃金首飾532.02噸，年減24.69％；金條及金幣373.13噸，年增24.54％；工業及其他用金80.16噸，年減4.12％。

去年，老鋪黃金股份有限公司在港交所主板掛牌上市，夢金園黃金珠寶集團股份有限公司在香港聯交所掛牌上市。中國黃金協會說，這標誌著大陸黃金珠寶品牌企業已開始融入境外資本市場。

同時，黃金ETF持有規模呈現快速增長趨勢。截至年底，大陸黃金ETF持有量為114.73噸，比2023年底增加53.27噸，年增86.66％。

2024年，中國人民銀行全年累計增持黃金44.17噸，截至年底，大陸黃金儲備為2279.57噸，位居全球第6位，黃金儲備量再創歷史新高。